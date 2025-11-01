DRAGULJ LUKA /

Rijetki se ovime mogu pohvaliti: Vušković drugi mjesec zaredom dobio vrijednu nagradu u Bundesligi

×
Foto: Profimedia

Malo je igrača koji su ovu nagradu dobili dva mjeseca zaredom, ali njemački mediji ističu kako ju je Luka apsolutno zaslužio

1.11.2025.
16:51
Sportski.net
Profimedia
Luka Vušković nastavlja grabiti prema zvijezdama. Hrvatski dragulj je mukotrpnu i za mnoge nesavladivu selidbu po posudbama okrenuo u svoju korist i svake godine je sve bolji i bolji. 

Nakon što je napunio 18 godina i napokon dobio priliku zaigrati za svoj Tottenham, novi trener Thomas Frank nije imao hrabrosti zaigrati s hrvatskim mladićem te ga je poslao na posudbu u HSV

Međutim, Luka u HSV-u nastavlja briljirati pa je tako nakon što je u rujnu osvojio nagradu za novaka mjeseca u Bundesligi, istu nagradu dobio i za listopad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bundesliga (@bundesliga)

Malo je igrača koji su ovu nagradu dobili dva mjeseca zaredom, ali njemački mediji ističu kako ju je Luka apsolutno zaslužio. Ostaje za vidjeti samo hoće li sljedeće sezone konačno zaigrati za svjo matični Tottenham u najjačoj ligi svijeta ili će ga vodstvo Spursa poslati na novu posudbu.

Naravno, ostaje opcija i kojoj se Luka nikako ne bi protivio, a to je da i sljedeće sezone ostane u HSV-u i zaigra s bratom Mariom kojem će isteći suspenzija. 

