Hrvatski reprezentativac nastavlja dobivati 'mrvice'. Reprezentativni kolega odgledao susret s klupe

U prvoj utakmici 12. kola španjolskog nogometnog prvenstva Elche i Real Sociedad su igrali 1:1 na stadionu Manuel Martinez Valero u Elcheu..

Bivši igrač Real Madrida Alvaro Rodriguez 57 je doveo domaće u prednost u 57. minuti, a poravnao je Mikel Oyarzabal koji je u 89. minuti uspješno realizirao jedanaesterac. Hrvatski reprezentativac Luka Sučić ušao je u igru za Sociedad u 81. minuti, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na klupi. Elche je deveti sa 15 bodova, dok je Sociedad 14. sa 13.

Tablice omogućuje Sofascore

