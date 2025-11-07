FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAL SOCIEDAD /

Hrvatski reprezentativac nastavlja dobivati 'mrvice'. Reprezentativni kolega odgledao susret s klupe

Hrvatski reprezentativac nastavlja dobivati 'mrvice'. Reprezentativni kolega odgledao susret s klupe
×
Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić ušao je u igru za Sociedad u 81. minuti, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na klupi

7.11.2025.
23:23
Hina
Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 12. kola španjolskog nogometnog prvenstva Elche i Real Sociedad su igrali 1:1 na stadionu Manuel Martinez Valero u Elcheu.. 

Bivši igrač Real Madrida Alvaro Rodriguez 57 je doveo domaće u prednost u 57. minuti, a poravnao je Mikel Oyarzabal koji je u 89. minuti uspješno realizirao jedanaesterac. Hrvatski reprezentativac Luka Sučić ušao je u igru za Sociedad u 81. minuti, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na klupi. Elche je deveti sa 15 bodova, dok je Sociedad 14. sa 13. 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Barca se napokon vraća kući: Svečani i emotivni trenutak pratilo preko 20.000 navijača

Luka SučićDuje ćaleta-carHrvatska Nogmetna ReprezentacijaLa LigaElcheReal Sociedad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
REAL SOCIEDAD /
Hrvatski reprezentativac nastavlja dobivati 'mrvice'. Reprezentativni kolega odgledao susret s klupe