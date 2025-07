Potvrđeno je! Jutro nakon posljednje utakmice u Realu, Modrić ima novi klub

Luka Modrić novi je igrač Milana! Već poznatu vijest danas je potvrdio Fabrizio Romano, jutro nakon posljednje utakmice u dresu Reala, kako je Luka i obećao.

Luka je odigrao 25 minuta u porazu od PSG-a u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva. Luka se u suzama oprostio od kluba u kojem je proveo 13 godina i sljedeću sezonu provest će u novom klubu. Kako se i očekivalo, riječ je o talijanskom velikanu Milanu. Modrić potpisuje na godinu dana. Cilj mu je što bolje se pripremiti za Svjetsko prvenstvo 2026. na kojem bi mogao zaključiti svoju karijeru.

🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



