Proračun podržala i bivša SDP-ovka, krenule teške optužbe: 'Tako se kupuju glasovi!'

Bila je cijela parlamentarna većina, ali i još jedna ruka koja je podržala proračun. Bivša SDP-ovka, sada nezavisna Boška Ban. Jer je Vlada osigurala 100 milijuna eura projekata za Međimurje, objašnjava.

"Pitali ste me hoću li biti članica vladajuće većine. Nije bilo nit pregovora niti razgovora o tome. Ja ću podržavati sve što je dobro za građane, na nacionalnoj razini, sveobuhvatno, a sigurno za Međimurje", rekla je saborska zastupnica Ban.

Vlada je podržala amandman Boške Ban. Baš kao i šest amandmana IDS-a za Istru, čiji su zastupnici o proračunu glasali suzdržano.

"To ne znači da smo dio parlamentarne većine", poručuje IDS."U ovoj konstelaciji, ovo sigurno nije konstelacija naših vrijednosti. Tako je bilo do sada i tako će biti i dalje", rekao je Loris Peršurić (IDS).

Na pitanje što će biti dođe li do rekonfiguracije tih odnosa, odgovara: "Ovako ću vam reći, mi smo lijevi centar. Trebate pitati više malo ove druge ako će se vratiti u lijevo".

Vlada podržala amandmane oporbe

Što se tiče oporbenih amandmana, Vlada je podržala i neke Nezavisne liste Sjever. Ali dvoje njihovih zastupnika nisu uopće glasali o proračunu. Čelnik njihove stranke, Matija Posavec, objašnjava da je to iz tehničkih razloga i dodaje - mi smo oporba.

"Smatram da je uvijek dobra suradnje lokalne i državne sredine, ali jedan do dva amandmana nisu dovoljni da se podrži cijeli državni proračun", rekao je Posavec i dodao da ga premijer nije zvao da bude dio parlamentarne većine.

Parlamentarnu većinu inače čini 76 zastupnika, što je potreban minimum. Proračun je dobio 77 glasova. Oporbeni Možemo kaže da će se brzo vidjeti ima li Andrej Plenković više zastupnika kao i hoće li mijenjati neke partnere, s obzirom na probleme na pojedinim zakonima.

"Plenković i HDZ skloni su tome da žetoniziraju opoziciju. Evidentno je sada da se putem proračuna i usvajanja amandmana pokušavaju kupiti dodatni glasovi", rekla je Sandra Benčić (Možemo).

'Većina je stabilna'

No član vrha HDZ-a tvrdi - i ranije smo podržavali amandmane oporbe, glasali oni za proračun ili ne. I dodaje - većina je stabilna.

"Može postojati različito mišljenje, pogotovo unutar vladajuće većine gdje je više stranaka. Bitno je da o važnim stvarima, kada smo formirali Vladu i danas, mislimo jednako", rekao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

A što misle u Domovinskom pokretu, sadašnjem partneru HDZ-a, nismo čuli jer su - bez komentara.