Modrić se oglasio i pred cijelim svijetom podijelio svoju radost
Luka se oglasio na društvenim mrežama nakon kraja kvalifikacija
Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, oglasio se na društvenim mrežama slavljeničkom objavom nakon što su Vatreni završili kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.
Hrvatska je u ponedjeljak gostujućom pobjedom u Crnoj Gori zaključila najuspješnije kbvalifikacije u povijesti i izravno ide na Mundijal sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Hrvatska je "projurila" kroz skupinu sa sedam pobjeda i jednim remijem, što je 91.6 posto osvojenih bodova. Kvalifikacije je zaključila na prvom mjestu s 22 boda, šest više pod drugoplasirane Češke. Farski otoci na trećem mjestu imaju 12 bodova, četvrta Crne Gora devet, a posljednji je Gibraltar koji nije osvojio niti jedan bod.
Modrić je u susretu protiv Crne Gore u Podgorici upisao je 194. nastup u dresu nacionalne vrste i trenutačno se nalazi na petom mjestu ljestvice igrača s najviše nastupa u reprezentacijama.
Luke je, kao i bezbroj puta do sada, bio ključan za Hrvatsku u kvalifikacijama, a nakon posljednje utakmice je uz nekoliko fotografija s utakmica napisao:
"Vidimo se na Svjetskom prvenstvu."
