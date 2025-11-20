FREEMAIL
NAŠ KAPETAN LUKA /

Modrić se oglasio i pred cijelim svijetom podijelio svoju radost

Modrić se oglasio i pred cijelim svijetom podijelio svoju radost
Foto: Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia

Luka se oglasio na društvenim mrežama nakon kraja kvalifikacija

20.11.2025.
14:41
Maj Gašparac
Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia
Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, oglasio se na društvenim mrežama slavljeničkom objavom nakon što su Vatreni završili kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska je u ponedjeljak gostujućom pobjedom u Crnoj Gori zaključila najuspješnije kbvalifikacije u povijesti i izravno ide na Mundijal sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku

Hrvatska je "projurila" kroz skupinu sa sedam pobjeda i jednim remijem, što je 91.6 posto osvojenih bodova. Kvalifikacije je zaključila na prvom mjestu s 22 boda, šest više pod drugoplasirane Češke. Farski otoci na trećem mjestu imaju 12 bodova, četvrta Crne Gora devet, a posljednji je Gibraltar koji nije osvojio niti jedan bod.

Modrić je u susretu protiv Crne Gore u Podgorici upisao je 194. nastup u dresu nacionalne vrste i trenutačno se nalazi na petom mjestu ljestvice igrača s najviše nastupa u reprezentacijama.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

Luke je, kao i bezbroj puta do sada, bio ključan za Hrvatsku u kvalifikacijama, a nakon posljednje utakmice je uz nekoliko fotografija s utakmica napisao:

"Vidimo se na Svjetskom prvenstvu."

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebaši nakon drame poručuju: 'Nije išlo, ovo je glavni razlog poraza'

 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićHrvatska Nogometna Reprezentacija
