Luka Modrić ponovno pokazao istinsku veličinu: Mladi igrač Leccea ovo će pamtiti cijeli život

Luka Modrić ponovno pokazao istinsku veličinu: Mladi igrač Leccea ovo će pamtiti cijeli život
Foto: Fabrizio Carabelli

20-godišnji veznjak je kapetan juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a inače nastupa za juniorsku momčad talijanskog kluba, no za ovaj susret bio je u zapisniku prve momčadi.

24.9.2025.
13:01
Sportski.net
Fabrizio Carabelli
Luka Modrić ostao je na klupi za posljednju utakmicu svog Milana u kojoj su Rossoneri svladali Lecce u talijanskom kupu. Kapetan Hrvatske nije ulazio u igru jer ga je trener Max Allegri htio odmoriti za sljedeće utakmice, ali unatoč tome ponovno je oduševio mnoge.

Sve se odvilo u tunelu San Sira gdje je potpisao dres i poklonio ga Niki Kovaču, mladom nogometašu Leccea. 20-godišnji veznjak je kapetan juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a inače nastupa za juniorsku momčad talijanskog kluba, no za ovaj susret bio je u zapisniku prve momčadi iako ni on nije ušao u igru. 

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Kovač i Luka kratko su porazgovarali nakon utakmice, a ovaj potez legende svjetskog nogometa ostat će vječno u pamćenju nadolazeće zvijezde BiH nogometa. Kovač je mogao nastupati i za Njemačku, zemlju u kojoj je rođen, a prve nogometne korake napravio je u omladinskom pogonu Eintrachta iz Frankfurta. Ipak, odlučio se prihvatiti poziv Bosne i Hercegovine.

