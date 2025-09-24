Luka Modrić ponovno pokazao istinsku veličinu: Mladi igrač Leccea ovo će pamtiti cijeli život

Luka Modrić ostao je na klupi za posljednju utakmicu svog Milana u kojoj su Rossoneri svladali Lecce u talijanskom kupu. Kapetan Hrvatske nije ulazio u igru jer ga je trener Max Allegri htio odmoriti za sljedeće utakmice, ali unatoč tome ponovno je oduševio mnoge.

Sve se odvilo u tunelu San Sira gdje je potpisao dres i poklonio ga Niki Kovaču, mladom nogometašu Leccea. 20-godišnji veznjak je kapetan juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a inače nastupa za juniorsku momčad talijanskog kluba, no za ovaj susret bio je u zapisniku prve momčadi iako ni on nije ušao u igru.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

𝐌𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧-𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 🥹



Niko Kovac ha raggiunto Modric per farsi autografare una maglia.

Giocare contro Modric è un’emozione per chiunque ♥️ #sportitalia #modric pic.twitter.com/Hy9YKDFPb8 — Sportitalia (@tvdellosport) September 23, 2025

Kovač i Luka kratko su porazgovarali nakon utakmice, a ovaj potez legende svjetskog nogometa ostat će vječno u pamćenju nadolazeće zvijezde BiH nogometa. Kovač je mogao nastupati i za Njemačku, zemlju u kojoj je rođen, a prve nogometne korake napravio je u omladinskom pogonu Eintrachta iz Frankfurta. Ipak, odlučio se prihvatiti poziv Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'