Andy Bara na pragu je dovođenja novog velikog pojačanja u hrvatskog trećeligaša Kustošiju, tvrdi Fabrizio Romano. Novi igrač zagrebačkog kluba trebao bi postati Borja Garcés, 26-godišnji španjolski napadač koji se igrački razvijao u velikom Atlético Madridu.

Garcés je gotovo cijelu juniorsku karijeru proveo u madridskom klubu, a u Kustošiju bi stigao besplatno kao slobodan igrač. Za prvu momčad španjolskog velikana odigrao je tek 19 minuta, ali je za to vrijeme uspio postići pogodak. Većinom je nastupao za drugu momčad Atlética za koju je postigao sedam golova u 51 nastupu.

🚨🇪🇸 After leaving Atlético Madrid as free agent in July, Borja Garcés will join Croatian side NK Kustosija.



Agreement done with Borja on his way for medical and contract signing. 🇭🇷 pic.twitter.com/86y1g42Nu1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025

Igrao je i za Elche (dva gola u 27 utakmica), Tenerife (četiri gola i dvije asistencije u 34 nastupa), Fuenlabradu (sedam golova u 22 utakmice) i Leganés (pet golova u 30 nastupa). Najveća vrijednost po Transfermarktu bila mu je tri milijuna eura, a danas vrijedi 300 tisuća eura.

O njegovoj karijeri brine se agencija u vlasništvu najmoćnijeg hrvatskog menadžera Andyja Bare - Niagara Sports Companya. Kustošija je trenutačno treća momčad SuperSport Druge nogometne lige, trećeg ranga hrvatskog nogometa.

