Andy Bara ne staje sa senzacionalnim transferima: U Kustošiju stiže bivši igrač Atlética
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Većinom je nastupao za drugu momčad Atlética za koju je postigao sedam golova u 51 nastupu

24.9.2025.
12:28
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Andy Bara na pragu je dovođenja novog velikog pojačanja u hrvatskog trećeligaša Kustošiju, tvrdi Fabrizio Romano. Novi igrač zagrebačkog kluba trebao bi postati Borja Garcés, 26-godišnji španjolski napadač koji se igrački razvijao u velikom Atlético Madridu.

Garcés je gotovo cijelu juniorsku karijeru proveo u madridskom klubu, a u Kustošiju bi stigao besplatno kao slobodan igrač. Za prvu momčad španjolskog velikana odigrao je tek 19 minuta, ali je za to vrijeme uspio postići pogodak. Većinom je nastupao za drugu momčad Atlética za koju je postigao sedam golova u 51 nastupu.

 

 

Igrao je i za Elche (dva gola u 27 utakmica), Tenerife (četiri gola i dvije asistencije u 34 nastupa), Fuenlabradu (sedam golova u 22 utakmice) i  Leganés (pet golova u 30 nastupa). Najveća vrijednost po Transfermarktu bila mu je tri milijuna eura, a danas vrijedi 300 tisuća eura.

Sve o Andyju Bari i Kustošiji pratite na portalu Net.hr.

O njegovoj karijeri brine se agencija u vlasništvu najmoćnijeg hrvatskog menadžera Andyja Bare - Niagara Sports Companya. Kustošija je trenutačno treća momčad SuperSport Druge nogometne lige, trećeg ranga hrvatskog nogometa.

