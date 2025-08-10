Modrić debitirao za Milan i doživio potop! Nije mogao vjerovati čemu svjedoči

Luka Modrić debitirao je za Milan u prijateljskom susretu protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu, ali debi neće pamtiti po dobrom. Rossoneri su u nedjelju pregaženi od aktualnih svjetskih klupskih prvaka sa 4-1. Milan je od 18. minute igrao s igračem manje, a dva pogotka u vlastitoj mreži izbrojali su i prije nego što je Luka ušao u igru nakon poluvremena. Ugledna La Gazzetta dello Sport javlja kako je utakmica krenula užasno za Milan, a tako je i završila. Rano isključenje Andreija Coubisa ostavilo je Milan s igračem manje, a moćni Chelsea je to iskoristio.

La Gazzete dello Sport: Autogolovi, kiksevi i crveni kartoni. Modrić nije dovoljan, AC Milan potpunuo kod Chelseaja. Svjetski klupski prvak Chelsea nije Leeds, koji je nedavno izborio plasman u Premier ligu. Ogromna razlika je između ova dva engleska tima vidljiva je u svakom segmentu.

Unatoč teškom porazu, svaki Modrićev dodir s loptom bio je ispraćen s velikom pozornošću. Iako nije mogao preokrenuti tijek utakmice, pokazao je djelić svoje magije – smirenost pod pritiskom, precizna dodavanja i inteligentno kretanje. Za navijače Milana, koji su utakmicu pratili diljem svijeta, rezultat je bio sporedan. Glavna vijest bila je da je Luka Modrić konačno zaigrao za njihov klub. Njegova prisutnost na terenu, čak i u porazu, bila je značajan trenutak koji budi optimizam za budućnost.

Za spomenuti kako je Andrei Cuobis u petoj minuti slučajno zabio autogol, a već u 8. Joao Pedro udvostručio je vodstvo Chelseaja. Samuele Ricci ostao je u svlačionici nakon poluvremena, a to je značilo samo jedno - na terenu se javio Luka Modrić i već u 55. minuti jednom dubinskom loptom kreirao lijepu šansu, no suigrači je nisu uspjeli kapitalizirati. Kazna je stigla preko Liama Delapa, koji je u 67. bio precizan s bijele točke za 3-0 Chelseaja.

Yousssouf Fofana pogotkom u 70. dao je nešto nade Talijanima, da bi Liam Delap u 90. riješio i ono malo preostalih pitanja izvrsnim pogotkom ljevicom.

Vrijedi istaknuti i kako je za Milan ovo bila posljednja provjera uoči početka sezone i utakmice Talijanskog kupa s Barijem, koja je na rasporedu 17. kolovoza. Šest dana kasnije Modrić i društvo krenut će u prvenstvo Serie A, a prvi protivnik na San Siru bit će Cremonese.

