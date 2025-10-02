Bivši igrač Dinama sada je u Bačkoj Topoli: 'Ovako se treba protiv Maccabija'

Dinamo igra utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik mu je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli u Srbiji.

U TSC-u igra bivši igrač Dinama Luka Capan. S njim je uoči utakmice razgovarao Boris Jovičić.

"Da mi je netko rekao da ću kao igrač u srpskom klubu gledati Dinamo ovdje, rekao bi da je lud. Drago mi je da je Dinamo tu i nadam se pobjedi. Što se utakmice tiče, dinamo očekuje teška utakmica. Fener možda ima više individualaca, ali Maccabije dugo zajedno s trenerom na okupu i to je velika prednost", počeo je Luka Capan.

Podloga je nevjerojatno kvalitetna, kako će se biti Dinamu prilagoditi?

"Podloga je ista kao na većini modernih stadiona, možda ti treba prvih 5-10 minuta da uloviš osjećaj, ali brzo će to doći na svoje", rekao je Capan.

Što će presuditi danas?

"Vezna linija je najbitnija, Dinamo ima odlične igrače, a i Maccabiju je to najjača linija s Peretzom i Belićem, oni pokušavaju s build-upom što više izvući protivničku ekipu pa ići u brze kontre. Možda bi bilo dobro da ih Dinamo malo pričeka, pa im onda uzme loptu na njihovih 20-30 metara".

Komentar na veliki Bobanov remont Dinama?

"I meni kao i većini je bilo čudno kada su odlazili senatori, a dolazili novi igrači. Ali kako je krenulo, sv osim Gorice i Varaždina je izgledalo dobro. Svi imamo visoka očekivanja, u domaćem prvenstvu neće biti problema, a u Europi su nakon Fenera porasli apetiti".