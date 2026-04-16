Messi kupio prvi klub svog bivšeg suigrača
Kroz svoju povijest Cornella se istaknula snažnom omladinskom školom iz koje su potekli brojni poznati igrači
Argentinska nogometna legenda Lionel Messi (38) postao je vlasnik španjolskog petoligaša UE Cornelle, objavio je klub iz predgrađa Barcelone.
"Argentinski nogometaš i osmerostruki osvajač Zlatne lopte Lionel Messi formalizirao je akviziciju UE Cornelle, čime je postao novi vlasnik kluba," naveo je klub u priopćenju za javnost.
Klub je osnovan 1951. godine, a trenutačno je član petog razreda španjolskog nogometa.
Kroz svoju povijest Cornella se istaknula snažnom omladinskom školom iz koje su potekli brojni poznati igrači poput vratara španjolske reprezentacije i Arsenala, Davida Raye, bivšeg Messijevog suigrača u Barceloni i Inter Miamiju Jordija Albe, bivšeg senegalskog reprezentativca Keite Baldea, braniča Barcelone Gerarda Martina, kapetana Espanyola Jacia Puadoa....
"Dolazak Lea Messija otvara novo poglavlje u povijesti kluba, s ciljem poticanja njegovog sportskog i institucionalnog rasta, jačanja strukture i nastavka ulaganja u talente. Projekt predviđa dugoročnu perspektivu, sa strateškim planom koji kombinira ambiciju, održivost i snažan osjećaj zajedništva," objavio je klub.
Cornella je trenutačno treća u svojoj skupini Tercera Division, s pet bodova iza vodećeg Manrese. S već osiguranim mjestom u doigravanju, nadaju se promociji.
POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkašica iz Kenije igra za Mladost i obožava Hrvatsku, a evo kako se bori sa sarmom