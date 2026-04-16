FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST /

Messi kupio prvi klub svog bivšeg suigrača

Messi kupio prvi klub svog bivšeg suigrača
×
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Através svoju povijest Cornella se istaknula snažnom omladinskom školom iz koje su potekli brojni poznati igrači

16.4.2026.
18:39
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Argentinska nogometna legenda Lionel Messi (38) postao je vlasnik španjolskog petoligaša UE Cornelle, objavio je klub iz predgrađa Barcelone.

"Argentinski nogometaš i osmerostruki osvajač Zlatne lopte Lionel Messi formalizirao je akviziciju UE Cornelle, čime je postao novi vlasnik kluba," naveo je klub u priopćenju za javnost.

Klub je osnovan 1951. godine, a trenutačno je član petog razreda španjolskog nogometa.

Kroz svoju povijest Cornella se istaknula snažnom omladinskom školom iz koje su potekli brojni poznati igrači poput vratara španjolske reprezentacije i Arsenala, Davida Raye, bivšeg Messijevog suigrača u Barceloni i Inter Miamiju Jordija Albe, bivšeg senegalskog reprezentativca Keite Baldea, braniča Barcelone Gerarda Martina, kapetana Espanyola Jacia Puadoa....

"Dolazak Lea Messija otvara novo poglavlje u povijesti kluba, s ciljem poticanja njegovog sportskog i institucionalnog rasta, jačanja strukture i nastavka ulaganja u talente. Projekt predviđa dugoročnu perspektivu, sa strateškim planom koji kombinira ambiciju, održivost i snažan osjećaj zajedništva," objavio je klub.

Cornella je trenutačno treća u svojoj skupini Tercera Division, s pet bodova iza vodećeg Manrese. S već osiguranim mjestom u doigravanju, nadaju se promociji.

Fc BarcelonaLionel Messi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike