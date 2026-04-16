Messi kupio prvi klub svog bivšeg suigrača

Argentinska nogometna legenda Lionel Messi (38) postao je vlasnik španjolskog petoligaša UE Cornelle, objavio je klub iz predgrađa Barcelone.

"Argentinski nogometaš i osmerostruki osvajač Zlatne lopte Lionel Messi formalizirao je akviziciju UE Cornelle, čime je postao novi vlasnik kluba," naveo je klub u priopćenju za javnost.

Klub je osnovan 1951. godine, a trenutačno je član petog razreda španjolskog nogometa.

Kroz svoju povijest Cornella se istaknula snažnom omladinskom školom iz koje su potekli brojni poznati igrači poput vratara španjolske reprezentacije i Arsenala, Davida Raye, bivšeg Messijevog suigrača u Barceloni i Inter Miamiju Jordija Albe, bivšeg senegalskog reprezentativca Keite Baldea, braniča Barcelone Gerarda Martina, kapetana Espanyola Jacia Puadoa....

"Dolazak Lea Messija otvara novo poglavlje u povijesti kluba, s ciljem poticanja njegovog sportskog i institucionalnog rasta, jačanja strukture i nastavka ulaganja u talente. Projekt predviđa dugoročnu perspektivu, sa strateškim planom koji kombinira ambiciju, održivost i snažan osjećaj zajedništva," objavio je klub.

Cornella je trenutačno treća u svojoj skupini Tercera Division, s pet bodova iza vodećeg Manrese. S već osiguranim mjestom u doigravanju, nadaju se promociji.

