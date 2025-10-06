Legendarni centarfor Juventusa dotaknuo se Tudorove taktike: 'U napadu nema ideju'

Bez pogodaka i bez rješenja u napadu, tako bi se najkraće mogao opisati jučerašnji derbi između Juventusa i Milana, koji je završio 0:0. Dok je Tudorova momčad još jednom pokazala čvrstoću u obrani, pitanje napadačke učinkovitosti ponovno se otvorilo i to iz usta klupske legende Alessandra Del Piera.

Nekadašnji kapetan i simbol Juventusa, danas televizijski analitičar, nije štedio riječi analizirajući Tudorovu taktiku nakon susreta na Allianz stadionu.

'Nema pravog čovjeka za napad'

Govoreći za Sky Sports Italia, Del Piero je istaknuo kako Juventus, iako stabilan u defenzivi, gubi identitet u završnici:

'Tko je danas najbolji izbor za napad Juventusa? Nažalost – nitko. Momčad je jaka u drugim segmentima, ali ne i u napadu. Oni koji su počinjali, nisu pružili očekivano. Vlahović je možda i najbolje reagirao kada je ulazio s klupe,' rekao je legendarni napadač.

Tudor i 'kratki pokrivač'

Del Piero je dodao kako trenutna situacija ne ovisi samo o pojedincima, već i o sustavu igre koji nije dovoljno definiran:

'Ako analiziramo pet remija, vidjet ćemo da svaki ima sličnu priču. Tri su bila dramatična, kao i pobjeda protiv Intera. Problem je u tome što se momčad još uvijek traži – ako stalno rotiraš, gubiš prepoznatljivost,' objasnio je Del Piero.

'Tudor još nema jasnu ideju u napadu'

Del Piero smatra kako Juventus trenutno zna što želi u obrani i sredini terena, ali ne i u završnici:

'Momčad se prepoznaje po startnoj postavi – a to danas nedostaje, posebno u napadu. U obrani i vezi sve je jasno, ali u napadu Tudor još nema čiste ideje,' naglasio je.

Uz to, legendarni napadač smatra da Tudorov sustav sputava kreativnost i energiju mladih ofenzivaca poput Kenana Yildiza i Francisca Conceiçãa.

'Ako bi Juventus igrao brže i vertikalnije, ovi mladi igrači mogli bi biti noćna mora za svaku obranu,' zaključio je Del Piero.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić najavio ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije