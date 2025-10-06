Modrić rasturio u derbiju, Dinamo šokiran na Maksimiru, a Maribor gorio od nokauta!

Još jedan bogati sportski vikend je iza nas, a na terenima i borilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta nije nedostajalo uzbuđenja. Od domaćih nogometnih utakmica i novih preokreta u SHNL-u pa sve do borilačkog spektakla u Mariboru koji je još jednom oduševio prikazanim borbama. Sve to donosi vam Vikend Retrovizor Net.hr-a. Ovo je naš izbor najvažnijih događaja proteklog vikenda...

Vikend Retrovizor čitajte svakog ponedjeljka ujutro na portalu Net.hr

Bez golova u derbiju Juventusa i Milana, Modrić odličan

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti "Rossoneri" imali najbolje prilike na susretu.

Nakon skromnog prvog dijela u nastavku susreta smo vidjeli daleko bolju igru, ali ne i golove.

Juve je u 48. minuti imao odličnu priliku. S desne strane je ubacio Conceicao, a iz neposredne blizine je pucao Federico Gatti, međutim, Mike Maignan je fantastično obranio.

Četiri minute kasnije gosti su dobili jedanaesterac. Modrić je uputio odličnu loptu prema Santiagu Gimenezu kojeg je oborio Lloyd Kelly, a sudac Marco Guida pokazao na bijelu točku. Pucao je Christian Pulišić prebacivši cijela vrata.

Milan je imao veliku priliku i u 73. minuti, ovoga puta iz blizine je bio neprecizan Rafael Leao. Tri minute kasnije s ruba kaznenog prostora pucao je Lois Openda, ali ravno u gostujućeg vratara.

Posljednju priliku na utakmici imali su gosti, Modrić je još jednom fantastičnom loptom uposlio Leaoa, koji nije uspio najbolje zahvatiti loptu, pa je Michele Di Gregorio lgano obranio njegov udarac.

Zanimljivo, bio je to već peti uzastopni remi torinskog sastava kojeg vodi Igor Tudor, dok je Milan prekinuo niz od pet uzastopnih pobjeda.

Lokomotiva iznenadila Dinamo

U posljednjem susretu 9. kola HNL-a Lokomotiva je na Maksimiru svladala Dinamo 2:1 i nanijela mu drugi poraz sezone.

U zanimljivoj utakmici punoj prilika i VAR intervencija domaći su poveli u 21. minuti preko Stojkovića, dok je Pajač u 61. minuti s bijele točke povećao na 2:0.

Dinamo je smanjio u 67. minuti pogotkom Belje, ali do kraja nije uspio izjednačiti, iako je u nadoknadi Mišić ozbiljno zaprijetio.

Utakmicu su obilježile dvojbene sudačke odluke i poništeni gol Lokomotive zbog prekršaja u začetku akcije.

Za Lokomotivu su briljirali Posavec i Pajač, dok je Dinamov Bennacer pogodio stativu i bio među zapaženijima.

Za razliku od Dinama, Hajduk i Rijeka upisali su pobjede. Tako su sada Dinamo i Hajduk poravnati na vrhu s istim brojem bodova, ali zagrebački klub je i dalje prvi zbog bolje gol razlike, a i međusobnog omjera.

Gostujuća pobjeda Manchester Cityja, asistencija Gvardiola

U posljednjem susretu sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Brentford sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Erling Haaland u devetoj minuti na asistenciju hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

Branič "Vatrenih" je uputio dugačku loptu norveškom napadaču koji se uspio othrvati čuvarima pogodivši za 1-0.

City je imao više od 70 posto posjeda lopte, još nekoliko prilika, ali nije uspio ranije prelomiti utakmicu. Domaćin je u završnici opasno pritisnuo, ali je na kraju ostalo 1-0.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za "Građane", dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru. City je ovom pobjedom skočio s devetog na peto mjesto ljestvice.

Prvi poraz Barcelone

Barcelona je upisala prvi poraz u ovogodišnjem prvenstvu izgubivši na gostovanju kod Seville 1-4 u 8. kolu Primere.

U španjolskom prvenstvu više nema neporaženih momčadi jer je Elche pao u Vitoriji protiv Alavesa s 1-3.

Barcelona je razočarala i upisala drugi poraz nakon PSG-a u Ligi prvaka ovog tjedna. Sevilla je iskoristila brojne izostanke u gostujućim redovima, a sudačke odluke išle su im u prilog i za prva dva gola Alexisa Sancheza (13pen) i Isaaca Romera (37).

Sevilla je postigla početni gol s jedanaest metara nakon što je VAR strogo procijenio intervenciju Ronalda Arauja, a drugi iz brzog protunapada i prethodnog prekršaja nad Julesom Koundeom, što suci u VAR sobi nisu primijetili.

Barcelona je smanjila zaostatak u posljednjim trenucima prvog poluvremena golom Marcusa Rashforda, a Andalužani su golovima Jose Carmone (90) i Nigerijca Akora Adamsa (90+6) na domaćem stadionu Sanchez Pizjuan potvrdili svoja prva tri boda u novoj sezoni krajem drugog poluvremena.

Robert Lewandowski je promašio penal kod rezultata 1-2.

Real Madrid je tako ostao na vrhu s dva boda prednosti pred Barcelonom,a Sevila je četvrta s osam bodova manje.

Nedoh nokautom srušio Alsinu, Kedveš i Karslidis briljirali u Mariboru

Na FNC Knockout 2 priredbi u Mariboru gledali smo večer prepunu spektakla i završnica.

Jakob "Gorila" Nedoh prekinuo je niz poraza i pobijedio Argentinca Lucasa "Kobru" Alsinu tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Simeon Karslidis nokautirao je Arkadiusza Pałkowskog brutalnim high kickom u prvoj rundi i zaradio bonus za najbolji potez večeri.

Andrej "AK-47" Kedveš svladao je bivšeg Glory prvaka Serhiija Adamčuka jednoglasnom odlukom sudaca (29-27, 29-27, 29-27) u kickboxing meču s malim rukavicama.

Alexander Drabinca zaključao je Mehdija Barghija giljotinom i došao do treće profesionalne pobjede.

Dalibor Dragojević ostao je neporažen (5-0) nakon pobjede nad Brazilcem Igorom Juniorom jednoglasnom odlukom.

Akos Denes nokautom u drugoj rundi zaustavio je Dina Suljkanovića, dok je Ilija Karuhnišvili podijeljenom odlukom pobijedio Danijela Bažanta.

Debitant Jevgen Hončarko otvorio je večer pobjedom jednoglasnom odlukom nad Orijem Sarusijem.

VN Singapura: Pobjeda Russella, trijumf McLarena među konstruktorima

Vozač Mercedesa Britanac George Russell pobijedio je na F1 Velikoj nagradi Singapura na stazi Marina Bay, dok je McLaren obranio naslov kod konstruktora.

Russell je ostvario petu pobjedu u karijeri i drugu ove sezone, nakon trijumfa u Kanadi, a do nje je došao dominantno, startao je s pole positiona i vodio je tijekom cijele utrke.

Drugo mjesto zauzeo je aktualni prvak Max Verstappen iz Red Bulla, koji je obranio svoju poziciju od Britanca Landa Norrisa iz McLarena, koji je zauzeo treće mjesto. Vozač McLarena Australac Oscar Piastri bio je četvrti, peto mjesto zauzeo je Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa, a šesto i sedmo mjesto zauzeli su vozači Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton.

U pojedinačnom poretku, vodeći Piastri sada ima 22 boda prednosti ispred Norrisa, dok Verstappen, na trećem mjestu, zaostaje 63 boda.

McLaren je trećim i četvrtim mjestom u Singapuru matematički obranio naslov konstruktora, ispred Mercedesa i Ferrarija.Proslava konstruktorskog naslova u McLarenovoj garaži mogla bi biti narušena, s obzirom na to da je Piastri bijesan zbog načina na koji se Norris probio pored njega u prvom zavoju.

Dokraja je još šest utrka, a prvenstvo se nastavlja za dva tjedna, Velikom nagradom Sjedinjenih Država 19. listopada u Austinu u Teksasu.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimka oduševljenog dječaka postala je hit: A za sve je zaslužan njegov idol - Luka Modrić (RTG)