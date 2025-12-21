FREEMAIL
Legenda se naklonila Budimiru nakon rekorda

Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

"Budimire, čestitam. Odigraj još puno utakmica i zabij još puno golova", rekao je 45-godišnji Iranac u video obraćanju putem Instagrama

21.12.2025.
14:18
Hina
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Bivši iranski nogometaš Javad Nekounam čestitao je u nedjelju hrvatskom reprezentativcu Anti Budimiru što je dosegnuo njegov rekord od 197 odigranih utakmica za Osasunu.

Nekounam je dosad bio strani igrač s najviše odigranih utakmica u povijesti prvoligaša iz Pamplone.

"Budimire, čestitam. Odigraj još puno utakmica i zabij još puno golova", rekao je 45-godišnji Iranac u video obraćanju putem Instagrama. Na hrvatskom jeziku je zatim dodao: "Dobro, dobro".

Budimir, 34-godišnji napadač, u subotu navečer je zabio dva gola u pobjedi Osasune od 3-0 nad Deportivo Alavesom. Istovremeno je upisao 197. nastup. U idućoj utakmici, 3. siječnja protiv Athletic Bilbaa, postat će stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

Taj rekord je držao Nekounam koji je na poziciji veznog igrača nastupao u crvenom dresu od 2006. do 2012. pa opet od 2014. do 2015. godine. Karijeru je završio 2016. u katarskom Al-Arabiju.

Osasuna se trenutno nalazi na 12. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil i Hrvatska ponovno zajedno: Vatreni krajem ožujka u SAD-u

