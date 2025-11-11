FREEMAIL
PRED KLJUČNE DUELE /

Flickov pritisak urodio plodom? Yamal napustio repreezntaciju, situacija je sumnjiva

Flickov pritisak urodio plodom? Yamal napustio repreezntaciju, situacija je sumnjiva
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

'Ovaj postupak proveden je bez prethodne komunikacije s medicinskim osobljem Nacionalnog tima'

11.11.2025.
11:33
Sportski.net
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Španjolski nogometni savez objavio je kako je Lamine Yamal napustio kamp reprezentacije i vraća se u Barcelonu te neće konkurirati za utakmice protiv Gruzije i Turske

"Medicinske službe RFEF-a žele izraziti svoje iznenađenje i nelagodu nakon što su u ponedjeljak, 10. studenog, na dan početka službenog trening kampa s nacionalnom momčadi, u 13:47 saznale da je igrač Lamine Yamal istog jutra podvrgnut invazivnom radiofrekventnom postupku za liječenje pubične boli", stoji u priopćenju.

Ton priopćenja otvara prostor spekulacijama

"Ovaj postupak proveden je bez prethodne komunikacije s medicinskim osobljem Nacionalnog tima, a detalji su poznati tek putem izvješća primljenog sinoć u 22:40, u kojem je navedena liječnička preporuka mirovanja 7-10 dana", poruka je španjolskog saveza.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr. 

Podsjetimo, Hansi Flick prije dva mjeseca zamjerio je španjolskom izborniku De la Fuenteu što je držao Yamala na terenu protiv Bugarske i Turske iako je Španjolska već potvrdila pobjedu. 

Ako ćemo se baviti spekulacijama, način na koji je napisano priopćenje saveza i činjenica je Flick već zamjerao Yamalove minute u reprezentacij, daje naslutiti da nisu čista posla između Barcelone i Španjolskog nogometnog saveza i da je ovo potez Barcelone kako bi sačuvali Yamala reprezentacijskih obaveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

Lamine Yamalšpanjolska Nogometna ReprezentacijaBarcelonaHansi Flick
