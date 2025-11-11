Flickov pritisak urodio plodom? Yamal napustio repreezntaciju, situacija je sumnjiva

Španjolski nogometni savez objavio je kako je Lamine Yamal napustio kamp reprezentacije i vraća se u Barcelonu te neće konkurirati za utakmice protiv Gruzije i Turske.

"Medicinske službe RFEF-a žele izraziti svoje iznenađenje i nelagodu nakon što su u ponedjeljak, 10. studenog, na dan početka službenog trening kampa s nacionalnom momčadi, u 13:47 saznale da je igrač Lamine Yamal istog jutra podvrgnut invazivnom radiofrekventnom postupku za liječenje pubične boli", stoji u priopćenju.

Ton priopćenja otvara prostor spekulacijama

"Ovaj postupak proveden je bez prethodne komunikacije s medicinskim osobljem Nacionalnog tima, a detalji su poznati tek putem izvješća primljenog sinoć u 22:40, u kojem je navedena liječnička preporuka mirovanja 7-10 dana", poruka je španjolskog saveza.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Podsjetimo, Hansi Flick prije dva mjeseca zamjerio je španjolskom izborniku De la Fuenteu što je držao Yamala na terenu protiv Bugarske i Turske iako je Španjolska već potvrdila pobjedu.

Ako ćemo se baviti spekulacijama, način na koji je napisano priopćenje saveza i činjenica je Flick već zamjerao Yamalove minute u reprezentacij, daje naslutiti da nisu čista posla između Barcelone i Španjolskog nogometnog saveza i da je ovo potez Barcelone kako bi sačuvali Yamala reprezentacijskih obaveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'