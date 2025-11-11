Skandal se širi internetom: Poznati nogometaš uhvaćen u preljubu, mreže vrve komentarima

Kamerunski nogometaš i član Dinama iz Moskve, Nicolas Mumi Ngamaleu (31) našao se u središtu skandala. Kako prenose strani mediji, Ngamaleu je navodno uhvaćen u prevari od strane svoje partnerice, ruske influencerice Niki Sei. Nakon što je posumnjala da je u njihov stan doveo drugu ženu, Niki je, prema informacijama, pozvala policiju.

Voici NGAMALEU sans caleçon qu’on porte comme le sac de macabo.😹🤣 pic.twitter.com/63NJi2WNe6 — Henri byll🦉🇨🇲 (@Monkouop_henri) November 10, 2025

Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio u stanu u kojem par živi. Na snimkama koje kruže internetom vidi se Ngamale kako stoji ispred ulaza u stan. Ubrzo nakon toga pojavila se i Niki, u pratnji prijateljice, dok je nogometaš navodno pokušao spriječiti njihov ulazak tvrdeći da se u stanu nalazi njegov ujak.

How do you even cheat on her 😂 pic.twitter.com/P4aUGMuQMJ — Kara (@UTDKara) November 10, 2025

Policija je, prema izvještajima medija, na kraju nasilno ušla u stan i zatekla drugu ženu koja je pokušavala sakriti lice od kamera. Nakon incidenta, Niki je navodno napustila stan, pokupila svoje stvari i zatražila od Ngamaleua da se iseli. Cijeli slučaj proslijeđen je nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Nakon što je video isplivao na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari: "Tko bi prevario nju?", "Meni je ovo smiješno", "Ma je li ovo uopće istina?", "Kako to možeš napraviti ovakvoj ljepotici", samo su neki od reakcija.

Ljubav javno obznanili na ljeto

Nicolas i Niki javno su svoju vezu objavili u srpnju 2025. godine, kada su često dijelili zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Mnogi su vjerovali da par planira brak, sve dok se nije pojavio skandal koji je uzdrmao njihove pratitelje. Nogometaš se trenutno nalazi na popisu kamerusnke reprezentacije za odlučujući meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Konga.

