Olakšajte sebi blagdane: Napravite medenu pitu s gotovim korama

Foto: Freepik

Medana pita sastoji se od kora i kreme. Možete nabaviti gotove kore i tako sebi olakšati posao. Donosimo vam recept za medenu pitu s gotovim korama

23.12.2025.
19:57
Magazin.hr
Freepik
Medena pita je kolač koji možete poslužiti u svim prigodama, a posebno je popularna u doba blagdana. Vrlo jednostavno se priprema, a ako imate gotove kore proces pripreme ste skratili za više od polovice vremena.

Recept za medenu pitu s gotovim korama

S gotovim korama, nema ništa lakše od medene pite. Trebate samo skuhati kremu od brašna i mlijeka i pratiti isti postupak slaganja kao i za medenu pitu koju radite od početka do kraja. Mi imamo recept za najjednostavniju medenu pitu s gotovim korama.

Medena pita s gotovim korama sastojci:

  • 1/2 litre mlijeka
  • 5 žlica brašna
  • 25 dkg margarina
  • 25 dkg šećera u prahu
  • malo soka od limuna

Medena pita s gotovim korama priprema:

  1. Krema za medenu pitu radi se tako da najprije stavite kuhati mlijeko i brašno uz stalno miješanje.
  2. Kada dobijete glatku kremu bez grudica tada pustite kremu neka se ohladi.
  3. Za to vrijeme izradite margarin i dodajte ga u ohlađenu kremu.
  4. Uz margarin dodajte šećer u prahu i sok od limuna. Izradite dobro kremu i krenite s pripremom medene pite.
  5. Stavite najprije koru - kremu - koru - kremu - koru i na kraju pospijte sa šećerom u prahu.

POGLEDAJTE VIDEO Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije

