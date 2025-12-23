Olakšajte sebi blagdane: Napravite medenu pitu s gotovim korama

OMILJENI KOLAČ /
Dobri stari čupavci: Recept iz bakine kuharice s dva, četiri ili šest jaja
Medana pita sastoji se od kora i kreme. Možete nabaviti gotove kore i tako sebi olakšati posao. Donosimo vam recept za medenu pitu s gotovim korama
Medena pita je kolač koji možete poslužiti u svim prigodama, a posebno je popularna u doba blagdana. Vrlo jednostavno se priprema, a ako imate gotove kore proces pripreme ste skratili za više od polovice vremena.
S gotovim korama, nema ništa lakše od medene pite. Trebate samo skuhati kremu od brašna i mlijeka i pratiti isti postupak slaganja kao i za medenu pitu koju radite od početka do kraja. Mi imamo recept za najjednostavniju medenu pitu s gotovim korama.
