Olakšajte sebi blagdane: Napravite medenu pitu s gotovim korama

Medena pita je kolač koji možete poslužiti u svim prigodama, a posebno je popularna u doba blagdana. Vrlo jednostavno se priprema, a ako imate gotove kore proces pripreme ste skratili za više od polovice vremena.

Recept za medenu pitu s gotovim korama

S gotovim korama, nema ništa lakše od medene pite. Trebate samo skuhati kremu od brašna i mlijeka i pratiti isti postupak slaganja kao i za medenu pitu koju radite od početka do kraja. Mi imamo recept za najjednostavniju medenu pitu s gotovim korama.

Medena pita s gotovim korama sastojci:

1/2 litre mlijeka

5 žlica brašna

25 dkg margarina

25 dkg šećera u prahu

malo soka od limuna

Medena pita s gotovim korama priprema:

Krema za medenu pitu radi se tako da najprije stavite kuhati mlijeko i brašno uz stalno miješanje. Kada dobijete glatku kremu bez grudica tada pustite kremu neka se ohladi. Za to vrijeme izradite margarin i dodajte ga u ohlađenu kremu. Uz margarin dodajte šećer u prahu i sok od limuna. Izradite dobro kremu i krenite s pripremom medene pite. Stavite najprije koru - kremu - koru - kremu - koru i na kraju pospijte sa šećerom u prahu.

