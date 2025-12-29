Zadar poražen u Subotici. Nisu pomogla ni 20 koševa Mihailovića

U susretu 12. kola B skupine regionalne košarkaške ABA lige Zadar je nakon neizvjesne završnice izgubio u Subotici od Spartaka sa 75-76 upisavši sedmi poraz.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Zadar je u trećoj četvrtini imao 12 koševa prednosti (57-45), međutim domaćin je uspio preokrenuti rezultat i sredinom posljednje dionice povesti sa šest koševa viška (70-64).

Hrvatski sastav je u samoj završnici smanjio zaostatak, imao je i napad za pobjedu, ali je Marko Ramljak sedam sekundi prije kraja promašio odlučujući šut. Spartak su do pobjede predvodili Igor Drobnjak, Shevon Thompson i Nikola Rebić sa po 10 koševa. Kod Zadra su najefikasniji bili Vladimir Mihailović sa 20 i Boris Tišma sa 19 koševa. Spartak je prekinuo niz od dva vezana poraza i sada ima skor 6-5 na četvrtoj poziciji, dok je Zadar peti sa četiri pobjede iz 11 utakmica. Vodi Budućnost s devet pobjeda i dva poraza. Drugi hrvatski predstavnik u regionalnoj ligi, Split u nedjelju je u Beogradu izgubio od Partizana sa 74-110.

Momčad Dine Repeše držala je priključak do 18 minute dvoboja, kad je Antonio Jordano tricom smanjio zaostatak Splita na samo četiri koša (42-38). No, u nešto više od dvije minute do kraja prvog poluvremena domaća momčad je napravila 14-0 i prelomila utakmicu. Dario Drežnjak je sa 23 koša, pet asistencija i četiri skoka bio najbolji igrač Splita. Vito Kučić i Jacob Stephens su ubacili po 12 poena, a Antonio Joradano je dodao 11 koševa. Cameron Payne je s 24 koša bio najefikasniji igrač Partizana, a sve ih je postigao pogađajući trice, njih osam iz 12 pokušaja. Isaac Bonga je spojio 17 poena i sedam skokova, a Duane Washington je ubacio 15 koševa.

Split je s učinkom 3-8 na šestom mjestu ljestvice skupine A ABA lige, a Partizan je drugi s učinkom 9-1. Vodeći Dubai ima 10-0.

