Nebo nam za Silvestrovo sprema rijedak spektakl: Ovim znakovima donosi posebnu radost

Dok se svijet priprema za proslavu i ispraćaj stare godine uz vatromete i slavljeničku buku, noćno nebo odlučilo je ponuditi vlastiti, tihi i veličanstveni spektakl.

Posljednje večeri 2025. godine, točno na Silvestrovo, dogodit će se predivan nebeski susret Mjeseca i zvjezdanog skupa Plejada, pružajući jedinstvenu priliku za ispraćaj godine uz pogled u kozmičku dubinu.

Ovaj događaj predstavlja savršen trenutak za sve one koji žele na trenutak pobjeći od zemaljske vreve i pronaći mir u promatranju svemirskog plesa koji se odvija stotinama svjetlosnih godina daleko od nas.

Što nas točno očekuje na novogodišnjem nebu?

U večernjim satima 31. prosinca, Mjesec će se na svom putu preko nebeskog svoda približiti jednom od najpoznatijih i najljepših zvjezdanih skupova vidljivih golim okom, Plejadama.

Ovaj bliski susret, poznat kao konjunkcija, stvorit će prizor u kojem će se činiti kao da naš prirodni satelit gotovo dodiruje taj čuveni skup zvijezda.

Mjesec će te noći biti u fazi rastućeg gibusa, osvijetljen gotovo 90 posto, što znači da će sjati iznimno snažno. Njegov bljesak predstavljat će izazov za promatrače jer bi mogao zasjeniti nježniji sjaj zvijezda u njegovoj neposrednoj blizini. Upravo zato, ovaj će prizor biti test strpljenja i prilika za korištenje dodatne opreme.

Plejade, poznate i kao Vlašići ili Sedam sestara (M45), otvoreni su zvjezdani skup u zviježđu Bika. Iako se nazivaju "sedam sestara", golim se okom u idealnim uvjetima obično vidi šest ili sedam najsjajnijih zvijezda, dok ih teleskopi otkrivaju na stotine.

Ovaj skup mladih, vrućih plavih zvijezda obavijen je nježnom plavičastom maglicom, ostacima materijala iz kojeg su nastale, što ga čini jednim od najfotogeničnijih objekata na noćnom nebu.

Foto: Chatgpt

Kako i kada promatrati ovaj nebeski ples?

Da biste svjedočili ovom događaju, neće vam biti potrebna posebna lokacija. Dovoljno je pronaći mjesto s čistim pogledom prema istočnom nebu čim padne mrak. Mjesec i Plejade bit će lako uočljivi kako se budu dizali iznad horizonta.

Kako bi pronašli Plejade, možete se poslužiti poznatim zviježđem Oriona; prateći liniju njegova tri sjajne zvijezde u pojasu prema gore, doći ćete do Aldebarana, najsjajnije zvijezde Bika, a malo iznad nje i do samih Plejada.

Zbog Mjesečeva intenzivnog sjaja, promatranje golim okom moglo bi biti otežano. Zato se preporučuje korištenje dalekozora. Čak i najjednostavniji dalekozor otkrit će desetke zvijezda unutar skupa Plejada koje su inače nevidljive, stvarajući predivan kontrast između blještavog Mjeseca i delikatnog zvjezdanog dragulja tik uz njega.

Za one s teleskopima, prizor će biti još dramatičniji, otkrivajući detalje na Mjesečevoj površini i strukturu zvjezdanog skupa. Prema detaljnom vodiču za promatranje neba u prosincu 2025., ovaj događaj nudi čaroban trenutak za sve zaljubljenike u noćno nebo.

Zvjezdano susjedstvo na Silvestarsku noć

Susret Mjeseca i Plejada neće biti jedini nebeski ukras te večeri. Pogledate li malo ulijevo od Mjeseca, vašu će pažnju privući iznimno sjajna točka. To je planet Jupiter, plinoviti div našeg Sunčevog sustava, koji će u to vrijeme dominirati nebom kao drugi najsjajniji objekt nakon Mjeseca.

U blizini će se nalaziti i poznati zimski asterizmi. Ispod Jupitera sjat će Procyon, a desno od njega, niže prema horizontu, najsjajnija zvijezda noćnog neba, Sirius.

Zajedno sa zvijezdom Betelgez u Orionovu ramenu, ove tri zvijezde čine Zimski trokut, veliki jednakostranični trokut koji će stajati uspravno na nebu točno u ponoć, simbolično označavajući prijelaz iz stare u novu godinu.

Foto: Chatgpt

Astrološki značaj: Kome zvijezde donose posebnu poruku?

Osim što je vizualno spektakularan, ovaj susret Mjeseca i Plejada nosi i dublje astrološko značenje. Plejade se nalaze u zviježđu Bika, pa se njihov utjecaj tradicionalno povezuje s temama ustrajnosti, ljepote i materijalne sigurnosti.

Konjunkcija s Mjesecom, koji vlada našim emocijama i intuicijom, posebno će se odraziti na četiri horoskopska znaka:

Bik: Za bikove, ovo je razdoblje duboke introspekcije. Budući da se događaj odvija u njihovom znaku, utjecaj će biti najsnažniji, potičući ih na razmišljanje o osobnim vrijednostima i dugoročnim ciljevima. Idealan je trenutak za postavljanje temelja za budućnost.

Rak: Budući da Mjesec vlada rakovima, oni će osjetiti pojačanu intuiciju i emocionalnost. Ovaj nebeski događaj potaknut će ih da se posvete obitelji i domu te da pronađu mir i sigurnost u poznatom okruženju.

Lav: Lavovima ovaj susret donosi val kreativne energije. Mogu očekivati nalet inspiracije koji će ih potaknuti na samoizražavanje i preuzimanje inicijative u projektima koji im donose radost i priznanje.

Vodenjak: Za vodenjake, ovo je vrijeme novih ideja i društvenih spoznaja. Konjunkcija može osvijetliti nove puteve u prijateljstvima i zajedničkim projektima, donoseći svježe perspektive za godinu koja dolazi.