Od Shakire i Piquea do nove zvijezde Barcelone: Vila vrijedna 10 milijuna dobila novog vlasnika

Nogometni dragulj Barcelone, Lamine Yamal (18), navodno je kupio luksuznu vilu koja je nekad bila dom slavnog para Shakire i Gerarda Piquea.

Nakon njihovog razlaza 2022. godine, raskošna kuća stavljena je na prodaju, a sada je, prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, dobila novog vlasnika, mladog superstara Barcelone.

Yamal, koji zarađuje oko 325 tisuća funti tjedno, planira uskoro useliti u novu rezidenciju zajedno s rođakom i bliskim prijateljem.

Na Instagramu je već objavio fotografiju ispred moderne vile s bazenom, a objava je u kratkom vremenu prikupila više od dva milijuna lajkova.

Luksuz na 3.800 kvadrata

Imanje je izgrađeno 2012. godine i sastoji se od tri odvojene zgrade ukupne površine od 3.800 četvornih metara.

Osim unutarnjeg i vanjskog bazena, vila uključuje teniski teren i glazbeni studio, što dodatno potvrđuje njezin status luksuzne oaze.

Procjenjuje se da je Yamal za nju izdvojio oko 9,5 milijuna funti.

Problemi s ozljedom

Unatoč bogatstvu i statusu jedne od najvećih mladih zvijezda svijeta, Yamal se posljednjih tjedana bori s ozljedom prepona. Tijekom El Clásica protiv Real Madrida mogao se vidjeti kako s bolnom grimasom napušta teren.

Liječnici sumnjaju na pubalgiju, kronični problem s kojim se ranije borio i Lionel Messi.

Messi je 2019. za argentinski radio Club 94.7 opisao tu ozljedu kao “kompliciranu i dugotrajnu”, istaknuvši da se ne može riješiti preko noći.

Privatni život i planovi

Osim sportskih izazova, mladi Barcin as puni i rubrike o slavnim. U vezi je s 25-godišnjom argentinskom repericom Nicki Nicole, s kojom je nedavno uživao na odmoru i vožnji helikopterom.

Yamal i Barcelona sutra se vraćaju akciji u La Ligi, kada će momčad Hansija Flicka ugostiti Elche, u pokušaju da se približe vodećem Real Madridu.

