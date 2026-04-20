Istra dovodi trenera koji je vodio momčad protiv Cristiana Ronalda

Nekadašnji trener Croatije iz Zmijevaca Krešimir Režić, novi je trener Istre 1961 i već danas će voditi prvi trening pulske momčadi te biti na kormilu zeleno-žutih do kraja aktualne sezone, doznaje se iz izvora bliskih pulskom prvoligašu.

Riječ je o treneru kojem će ovo biti prvi angažman u najvišem rangu hrvatskog nogometu koji je tijekom trenerske karijere radio u omladinskoj školi Hajduka, vodio Croatiju iz Zmijevaca a potom gradio međunarodnu karijeru u Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio momčad protiv Cristiana Ronalda.

Režić će na klupi Istre 1961 biti u preostalih šest prvenstvenih kola nakon čega bi vodstvo kluba trebalo donijeti konačnu odluku o dugoročnom rješenju na trenerskoj poziciji. U preostalih šest kola Puležani igraju s Dinamom, Slaven Belupom i Rijekom kod kuće, te gostuju kod Gorice, Osijeka i Varaždina.

