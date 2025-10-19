Kramarić oduševio protiv kultnog kluba: Bio je igrač utakmice, Nijemci mu se klanjaju

U posljednjem ogledu sedmog kola Bundeslige nogometaši Hoffenheima su u Hamburgu svladali St. Pauli 3-0, a igrač utakmice bio je hrvatski nogometaš Andrej Kramarić.

Nakon prvog poluvremena bez golova gosti su se raspucali u nastavku susreta. Hoffenheim je do pobjede vodio hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić koji je prvo u 54. minuti asistirao Toureu za prvi gol na susretu, dok je Kramarić u 59. zabio za 2-0 i povećanje vodstva.

Hoffenheim je pobjedu potvrdio kada je u 79. minuti Promel poentirao za 3-0.

Kramarić je bio u početnom sastavu Hoffenheima te je zamijenjen u 76. minuti. Sada je došao do trećeg ligaškog pogotka u sezoni.

Bila je ovo treća ligaška pobjeda Hoffenheima dovoljna za skok na osmo mjesto ljestvice.

Po bod su osvojili nogometaši Freiburga i Eintrachta nakon što su ove nedjelje odigrali 2-2. Već u drugoj minuti Freiburg je poveo golom Scherhanta. Međutim, do kraja prvog dijela uslijedio je potpuni preokret i to u režiji Burkardta. U 18. i 38. minuti zabijao je 25-godišnji njemački reprezentativac za preokret i vodstvo Eintrachta 2-1.

Držali su gosti tri boda u džepu sve do 88. minute kada je najbolji domaći strijelac Grifo pogodio za 2-2 i konačnu podjelu bodova.

Hrvatski napadač Igor Matanović počeo je utakmicu na klupi za pričuve Freiburga, a protiv svog donedavnog je kluba zaigrao od 64. minute.

Eintracht je sedmi na ljestvici, a Freiburg deveti.

