Kovačević žali za pobjedom: 'Da se igrala cijela nadoknada, zabili bi i drugi gol'

Dinamo je na gostovanju kod Malmoa u trećem kolu Europske lige odigrao 1:1 te se tako s vodećeg mjesta na ljestvici spustio na četvrto.

Poveli su domaćini u sučevoj nadoknadi prvog poluvremena kada je nakon 45-minutne dominacije Plavih zabio Lewicki, a Dinamo je izjednačio u posljednjim sekundama nadoknade kada je Varela s crte zakucao loptu u mrežu nakon sjajnog udarca Bakrara koji bi najvjerojatnije završio u mreži i bez pomoći Varele.

"Kada zabijete u 90 i nekoj minuti morate biti zadovoljni, ali sveukupno mi je žao da nam se nije bolje otvorilo u samom početku utakmice. Bili smo bolji protivnik, dominirali, imali posjed i onda primili gol. U drugom dijelu smo tražili priliku, mijenjali i mislim da smo najmanje zaslužili taj jedan bod", rekao je trener Dinama Mario Kovačević koji žali đšto se nije igrala cijela nadoknada jer vjeruje kako bi Dinamo u naletu zabio i pobjednički gol:

"Koliko sam čuo, nije se odigralo svih sedam minuta, a bio je gol, VAR, trebalo se još tri minute bar igrati. Da se igralo svih sedam minuta, vjerujem da bi onda i zabili taj drugi gol."

'Zaslužili smo više'

Zamjene su unijele energiju, na kraju i pogodak.

"Kada igrate protiv Malmöa, igrate protiv švedskog prvaka koji kada igra doma ima kvalitetu. Igrali su u niskom boku od početka, ali da, trebali smo biti odlučniji. Najgore je što smo primili taj gol u tom trenutku. Na vrijeme smo mijenjali i moram pohvaliti igrače s klupe, znao sam da imamo kvalitetu i to i želim od njih kada ulaze u igru", rekao je Kovačević pa nastavio o planu igre:

"Ako ste primijetili u prvom poluvremenu su nam zatvarali sredinu pa nam onda slagali kontranapade. Probijali smo ih dobro, ali nas nije bilo u 16 metara. Nekada je teško probiti deset igrača u bloku, možda smo i šutem to mogli probiti. Kada igrate protiv takvih momčadi, onda ne smijete primiti pogodak, a mi smo ga primili u najgorem trenutku, prije poluvremena."

Dinamo sada ima sedam bodova nakon tri odigrana kola.

"Ovdje nema slabih protivnika, to je EL, sve su to dobri klubovi, i Fener i Maccabi, i sigurno da bi svi prihvatili tih sedam bodova. Međutim, malo smo ipak tužni jer dojam je da smo zaslužili više. Ali, ne bojimo se nikoga, možemo protiv svakoga i s veseljem i optimizmom čekamo sljedeću utakmicu u Europskoj ligi."

