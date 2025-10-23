Navijači Dinama označili dva krivca, jednog više ne žele vidjeti: 'Opet katastrofalan!'

Dinamo je na gostovanju kod Malmoa u trećem kolu Europske lige odigrao 1:1.

Poveli su domaćini u sučevoj nadoknadi prvog poluvremena kada je nakon 45-minutne dominacije Plavih zabio Lewicki, a Dinamo je izjednačio u posljednjim sekundama nadoknade kada je Varela s crte zakucao loptu u mrežu nakon sjajnog udarca Bakrara koji bi najvjerojatnije završio u mreži i bez pomoći Varele.

Nakon utakmice navijači Dinama su na društvenim mrežama oštro 'udarili' po treneru Mariju Kovačeviću te golmanu Ivanu Nevistiću.

"Izgubljena dva boda, jednostavno Dinamo ne zna igrati protiv bunkera, sve presporo, tako su izgubili i protiv Gorice i Lokomotive", "Kovačević ne zna igrati na postavljene momčadi nadam se da je danas naučio jer inače nam se loše piše", "Čim su došle promjene Bakrar i Varela, igra se jako ubrzala. Pametni uče na svojim greškama", "Malmo zreo za minimalno 3-4 komada, a na kraju na jedvite jade do gola za neriješeno. Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega", "Nevistića ostavite u Švedskoj", "Ivan Nevistić nije golman za Dinamo, nažalost. Čovjeku svaki drugi udarac završi u golu", "Nevistić opet katastrofalan", "Nevistić je naš najveći neprijatelj, kad trener to shvati možda nešto i bude", "Vratite nam Livija", "Kovačević potpuni i jedini promašaj u Dinamu. Ova utakmica je još jedan dokaz. Taktički krivo postavio i vodio utakmicu", "Mario Kovačević nije taj! Ovaj klub je previše za njega", "Ako Nevistić preživi zimski prijelazni rok jao si ga nama", "Po Livakovića na zimu, ovo više nije slučajnost da nam golman svaku utakmicu igrač manje", samo su neki od brojnih komentara navijača Dinama.

Standings provided by Sofascore