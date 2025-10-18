Kovačević: 'Kad smo zabili drugi gol igračima je već Malmö bio u mislima'

Dinamo je u sklopu 10. kola ugostio Osijek. Modri su pobijedili 2:1 ranim pogotcima Sergija Domingueza i Scotta McKenne, dok je utješni pogodak za goste zabio Šimun Mikolčić. Nakon utakmice izjavu za medije dao je trener Dinama Mario Kovačević:

'Dobro smo ušli u utakmicu, dali dva gola smo zabili iz prekida, kontrolirali smo utakmicu do 60. minute. Nakon izmjena smo htjeli zabiti još jedan gol, ali nije išlo. Mislim da smo zasluženo smo pobijedili, Osijek nam nije puno napravio, ali ponekad te neće.'

Komentirao je i roster, koliko mu znači povratak Domingueza, ali i igrače koji su dobili priliku:

'Žalosti me da igrači koji su danas dobili priliku nisu ponudili dovoljno dobru igru, moraju biti bolji ako žele veću minutažu. Što se tiče Lisice on je jutros trenirao, ali nismo htjeli riskirati dok je Kevin Theophile je osjetio nešto pa mora na dodatne pretrage. Na današnjoj utakmici smo vidjeli i koliko nam je falio Dominguez, moram ga pohvaliti: Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili on i McKenna' istaknuo je Kovačević pa prokomentirao susret s Malmöom:

'Kad smo zabili drugi gol igračima je već Malmö bio u mislima. Mislim da su se i oni malo čuvali. Ako je to razlog, onda ćemo biti dobri u Švedskoj. Nisam zabrinut, uvijek sam optimist' zaključio je Kovačević

