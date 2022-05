Ratnici Sitha glavni su antagonisti u svemirskoj operskoj franšizi Zvjezdanih Ratova, odnosno franšize globalno poznatijeg naziva - Star Wars. Oni su prikazani kao drevni monaški i kraterokratski ustroj nadnaravno nadarenih ratnika vođenih makijavelističkim planom galaksijske dominacije i osvetom nad svojim najvećim suparnicima, Jedijima.

Da se ne mučimo s vlastitom interpretacijom, koja bi bila gotovo pa identična, vrlo je to lijepo objašnjeno na Wikipediji, pa ćemo iskoristiti jedan dio. Red Sitha je totalitarna organizacija u kojoj je vrhovni autokratski autoritet koncentriran u jednom pojedincu kojem je dodijeljen počasni "Tamni Gospodar Sitha". Prijenos moći provodi se državnim atentatima, odnosno kada se Sith Lord počne pokazivati slabost, on na kraju bude ubijen, a njihova se imovina i ovlasti prenose na pripravnika koji ih je ubio. Prema knjigama, riječ o takozvanoj "vladavini dvojice", odnosno pravilu, "Rule of two", koja nalaže da u svakom trenutku mogu egzistirati samo dvojica Sith Lorda. Pljačke, izdaje, sabotaže bile su jednako uobičajena kao i prijateljstva, a ubojstvo je bilo prihvatljivo sve dok krivac nije uhvaćen. Ovaj kraterokratski sustav osigurao je da je sitsko društvo njegovalo neke od najokrutnijih i najkonkurentnijih pojedinaca u galaksiji, a njima upravljaju samo oni dovoljno snažni da preuzmu kontrolu.

Filozofija Sitha u fokus gura sukob kao katalizator rasta i kao sredstvo za pročišćavanje nedostojnih. Akademije Sitha strukturirane su s pravilima, predavanjima i nastavom kojom se učenicima usađuje mentalitet "ubiti ili biti ubijen". Članovi se drže ovladavanja gospodarskom moralnošću, karakterizira ih želja za oduzimanjem moći bilo kojim potrebnim sredstvima, iskorištavanjem sile, fizičke i nadnaravne, društvenim manevriranjem i političkim lukavstvom u svoju korist.

Tijekom svoje duge, dakako fiktivne, povijesti, Sithi su uspostavili velika carstva, približila se ostvarenju svojih ambicija galaksijskog osvajanja i zamalo iskorijenili Jedije. Međutim, oni se samouništavaju, njihovi veliki planovi neprestano se poništavaju unutarnjim sukobima, pobunom nadahnutom njihovom zlobnom taktikom i psihološki štetnim učincima njihove mračne umjetnosti i filozofije.

Odnos s 'dark lordom'

Mnogi će u vladavini Dinama i Zdravka Mamića prepoznati mnoge karakteristike Sitha, ipak je jedan segment sitske filozofije nama posebno zanimljiv, a to je onaj koji se dotiče "vladavine dvojice" i tog infamoznog atentata učenika na "mračnog gospodara". Zanimljiv nam je taj segment jer ga imamo prilike vidjeti u Prvoj HNL. No, vratimo se nakratko na samu genezu, kako bismo stavili stvari u pravu perspektivu.

Jednom davno u Mliječnoj galaksiji na planetu Zemlji, u majušnom gradiću zvanom Zagreb postojala su dva kluba. Moćni gospodar HNL-a, zagrebački Dinamo predvođen "dark lordom", koji će kasnije aktivnu vladavinu zamijeniti pasivnom, osjetio je potrebu uzeti jednog učenika "pod svoje", pod egidom spasa kultnog gradskog kluba, i priučiti ga svojoj filozofiji. Taj učenik bila je Lokomotiva.

U svojim počecima ova su dva kluba dijelila čak i istu domenu e-pošte, odnosno, Lokomotiva je prihvatila Dinamovu, a na svom tandemskom vrhuncu Dinamo i Lokomotiva izazvali su zgražanje kod većeg dijela navijača, uvelike i onih koji su gorljivo podržavali Dinamo, zbog stotina igrača koji su defilirali na relaciji Maksimir - Kajzerica. Mnogi su njihov odnos nazivali "incestuoznim", zabranjenim. Lokomotiva je dugo godina bila Dinamova, igračka, filijala, satelitski klub, kojeg bi Zdravko Mamić modelirao kako je htio, koji bi svakog prijelaznog roka primao infuziju od desetak igrača Modrih, a koji bi onda tamo prošli kroz filtar i vratili se na Maksimir ili pak ostali na Kajzerici. Lokomotiva je ponizno radila sve što je Dinamo htio, razvila im je neke od najvećih i najskuplje prodanih zvijezda, oni su odlazili na Maksimir za sitniš ili čak potpuno besplatno, a Dinamo je na njima zarađivao vrtoglave cifre. Šutjeli su i svake sezone dobivali novi "intake" igrača Dinama, razvijali i vraćali...

Početak emancipacije

Ono što je ovaj odnos činilo gotovo pa degutantnim jest statistika. Ukupno su ova dva kluba odigrala 45 utakmica, a Dinamo je slavio u njih čak 36! Samo pet puta odigrali su remi, dok je Lokomotiva upisala svega četiri pobjede. Proširila se s vremenom glasina da Lokomotiva ne smije pobijediti Dinamo, a s godinama je ona postala gotovo pa pravilo. Od 2009. godine, kada je odigrana prva utakmica ovih dvaju klubova pa sve do 2014. godine, Lokomotiva nije uzela niti boda Dinamu, a tek su tada otkinuli samo jedan. Tek u ožujku 2018. godine pa onda odmah i u svibnju iste godine, Lokomotiva je uspjela svladati Dinamo s 4:0, odnosno 3:1 i možete misliti kakav je to šok bio za cjelokupan hrvatski nogomet, a vjerojatno najviše za gospodara Zdravka Mamića.

Otprilike tada negdje kreće emancipacija "učenika" i svojevrsno okretanje leđa gospodaru. Dakako, ne može se na primjeru Dinama i Lokomotive primijeniti baš doslovno primijeniti filozofija Sitha, jer Lokomotiva nikada neće "smaknuti" Dinamo niti preuzeti njegovu ulogu, ali čini nam se da smo došli do faze kada sljedbenik "Sith lorda" okreće leđa gospodaru. Ove sezone se to možda i najbolje očituje.

Dinamo ove sezone prolazi kroz veoma turbulentnu fazu, vrhovni gospodar Mamić godinama je aktivno instalirao "svoje" ljude po svim strateški važnim pozicijama u klubu, ali sada kada je Mamić u pasivi u svojoj međugorskoj oazi, gdje se sklonio od hrvatskog pravosuđa, ispalo je da oni nisu baš pretjerano sposobni. Oscilirajuća forma, promašena selekcija, stagnacija u razvoju mladih igrača, neafirmacija talenata, dvostruka izmjena trenera u kratkom roku, izostanak prepoznatljivog sustava i filozofije igre, i vrlo loše i neplanski odrađeni prijelazni rokovi... Sve se to u nazad godinu, godinu i pol dana događalo na Maksimiru, a rezultat najbolje vidimo na tablici Prve HNL ove sezone, koja je upravo zbog poljuljanog stanja u Dinamu, nikad neizvjesnija.

Udar na gospodara

Osim što Uprava Lokomotive sve češće javno istupa i uvjerava javnost da Kajzerica više nije u službi Maksimira i negira da je ikada bila, isto tako smanjuje se priljev igrača Dinama u Lokomotivu, a "filijala" odjednom sve skuplje prodaje svoje igrače Modrima, ili ih čak i preskače, pa transfere obavlja sa stranim klubovima. No, ama baš nitko nije očekivao da će Lokomotiva napraviti Dinamu na terenu ono što mu je napravila ove sezone.

Naime, pokazalo se da niti jedan klub iz takozvane "velike četvorke" nije prosuo više bodova protiv nekoga iz ostatka Prve HNL kao što je Dinamo protiv Lokomotive. Izgubio ih je čak sedam. Lokomotiva se može pohvaliti i time daje uzela najmanje četiri boda svim "velikim klubovima", ali dojma smo da su protiv Dinama posebno motivirani, kao da su se namjerili na njih, otprilike kao učenik Sitha, koji se penje ka vrhuncu svoje moći i sprema se udariti na gospodara.

Kako će ova napeta situacija između Dinama i Lokomotive završiti to se teško može znati. Naime, nigdje ne stoji da sljedbenik uvijek uspijeva izvršiti atentat na gospodara, odnosno, vrlo lako im se pokušaj svrgavanja "mračnog lorda" može obiti o glavu, a ne dajte se zavarati, Mamić i Dinamo možda jesu poljuljani, ali njihova je vladavina u HNL-u i dalje gotovo pa apsolutna.

Lokomotiva sada već ima i dobro razvijenu skautsku službu, dobru infrastrukturu, solidne trenere i vrlo jasan model operiranja, ali klub im i dalje dosta ovisi o igračima koje im Dinamo pošalje, posudi ili proda. Možda ih je i sila na to natjerala, odnosno, činjenica da se u HNL uvodi novo pravilo o posudbi maksimalno trojice igrača iz istog kluba, umjesto dosadašnjih šest, a možda su se, jednostavno i potpuno legitimno, odlučili u potpunosti emancipirati.

Kako će završiti priča?

Bilo kako bilo, ova "Star Wars" priča ima vrlo neizvjestan kraj za Lokomotivu. Može se sve vratiti na staro, iako je to veoma neizgledno. Može ostati otprilike ovako kako i je, otkako je Mamić u Međugorju, dakle da Lokosi i dalje razvijaju igrače Dinama i igrače za Dinamo, ali su oni pod ugovorom kluba i Modri na kraju za njih moraju plaćati odštetu, no ne prevelike odštete kako se odnos ne bi pretjerano narušio.

Ali mi bismo zaista najviše voljeli vidjeti onaj treći scenarij, u kojem Lokomotiva postaje rival, zdrava konkurencija Dinamu, klub koji se lijepo razvija, koji skuplje naplaćuje svoje usluge razvoja igrača, koji više ne uzima sve što im Dinamo pošalje, koji bira projekte, koji bira nogometaše koje će razvijati i koji, na kraju, od prodaje svojih afirmiranih talenata dobro živi.

Iako je odnos ovih dvaju klubova godinama bio mračan, na rubu zabranjenog, iako su godinama izazivali zgražanje, priča se ipak može završiti čak i u njihovu korist. Lokosi se mogu, donekle, riješiti stigme sljedbenika mračnog gospodara, stigme satelitskog kluba, učenika i mogu postati odmetnici. Teško da zbog svega što se izdogađalo na relaciji Maksimir - Kajzerica mogu biti čista, lijepa i pozitivna priča, i da mogu preći na stranu svjetla, ali svakako su pokazali Dinamu i Mamiću koliko su doista moćni i što su spremni napraviti da bi se dokazali. Priuštili su im onaj osjećaj koji "Sith lord" ima kada se učenik okrene protiv njega i sada je jasno da su itekako sposobni dovesti gospodara u stanje da mora spavati s jednim okom otvorenim. Nadamo se, eto, da neće završiti kao i svi odnosi između Sithova, odnosno, da neće biti destrukcije.

