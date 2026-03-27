RASPISALI SE /

Kolumbijci se klanjaju Vatrenima: 'Popili smo gorku kavu. Hrvatska je uredna, zadavala je glavobolju'

Kolumbijci se klanjaju Vatrenima: 'Popili smo gorku kavu. Hrvatska je uredna, zadavala je glavobolju'
Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Kolumbijski mediji složni su u zaključku da je pobjeda hrvatske reprezentacije potpuno zaslužena

27.3.2026.
21:52
Maj Gašparac
Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia
Mediji u Kolumbiji, dan nakon poraza 1-2 od Hrvatske u prijateljskoj utakmici u Orlandu, podsjećaju da bi se ove dvije reprezentacije mogle nanovo sresti u osmini finala Svjetskog prvenstva što prema prikazanom ne bi bilo dobro za južnoameričku momčad.

Novine El Tiempo pišu da nije potrebno dramatizirati zbog tog poraza, ali ga ne i opravdavati, nego izvući zaključke.

A jedan od njih je da je izbornik Nestor Lorenzo igrao sve do 60. minute s postavom koja bi trebala istrčati na Svjetskom prvenstvu, a nije pronalazila rješenja za hrvatski obrambeni blok s 5 i 4 igrača u linijama, što bi joj moglo stvarati probleme protiv ekipa koje će se braniti.

„Hrvatska je s loptom bila brza i opasna, a slanjem dugih i visokih lopti u kazneni prostor zadavala je glavobolju Kolumbiji“, naveo je El Tiempo. „Kolumbija je, s druge strane, s loptom bila spora i predvidiva“.

Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia

Taj je dnevnik dodao i da 34-godišnji kapetan James Rodriguez nije uspio poslati niti jednu „otrovnu“ loptu kroz hrvatski obrambeni blok.

„Hrvatska prizemljila Kolumbiju. Sada dolazi Francuska“, ističu te novine.

List Publimetro Colombia podsjeća da Kolumbija nije bila izgubila od europskih momčadi 15 godina, od 2011. kada ju je porazila Španjolska. La Patria podsjeća da su „Los Cafeteros“, što je nadimak reprezentacije zbog proizvodnje kave u toj zemlji, započeli vodstvom, a završili porazom „zbog individualne greške“.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

„Kolumbija je popila gorku kavu. Nestor Lorenzo će morati raditi na obrambenom dijelu“, izvijestile su argentinske sportske novine Ole, vezano za Argentinca na klupi Kolumbije.

Novinar Fabian Rozo, koji u Bogoti godinama izvještava za medije poput El Espectadora, El Tiempa i španjolske Marce, rekao je Hini da čestita Hrvatskoj.

„Promjena generacije u Hrvatskoj je očita i budi nadu. To je uredna i organizirana ekipa, a jednako tako solidarna kada je riječ o pomaganju suigraču u svakoj od linija“, rekao je Rozo.

„Zasluženo je pobijedila“, dodao je.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Kolumbijski navijači u Orlandu također čestitaju hrvatskim navijačima i novinarima. Izuzetno su susretljivi, ljubazni i prijateljski nastrojeni, a takvi su bili i na stadionu gdje su činili veliku većinu od oko 40.000 posjetitelja.

Mnogi gledatelji u žutim i crveno-bijelim dresovima zajedničkim su fotografiranjem ovjekovječili prvu utakmicu u povijesti ovih dviju reprezentacija.

Standings provided by Sofascore

Hvatska Nogometna ReprezentacijaKolumbijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
