Zanimljiv pogleda na kladionice: Ovako Dinamo i Rijeka stoje uoči važnih europskih ogleda

Ovaj tjedan donosi nove europske oglede za hrvatskog prvaka i viceprvaka. U četvrtak će Rijeka na Rujevici dočekati prašku Spartu, a zagrebački Dinamo gostovat će Malmöu na sjeveru Europe.

Zanimljivo je pogledati što kladionice kažu o tim okršajima drugog kola Konferencijske lige odnosno trećeg kola Europske lige. Kladionice Rijeku podosta loše cijene. Naime, Sparta je veliki favorit na Rujevici. Kvota na njihovu pobjedu je 2,00 dok je na Rijeku čak 3,40.

Sve o Europskoj i Konferencijskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kod Dinama je situacija obrnuta. Prvi put ove sezone Dinamo ulazi kao favorit u utakmicu Europske lige. Protiv Maccabija u Bačkoj Topoli su kvote bile praktički izjednačene, a protiv Fenera je Dinamo bio priličan autsajder. Sada je koeficijent na pobjedu Dinama u Malmöu 2,15, a na slavlje domaćina je 3,10.

Rijeka će nakon posrnuća u Armeniji tražiti prve bodove u Konferencijskoj ligi, a Dinamo u Švedsku ide po nastavak pobjedničkog niza i produženja boravka na vrhu jedinstvene ljestvice Europske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu