Klopp komentirao krizu Redsa za zavapio: 'Moguće je da se vratim u Liverpool'

Klopp komentirao krizu Redsa za zavapio: 'Moguće je da se vratim u Liverpool'
Foto: Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia

Njemački trener je vodio Liverpool devet godina

21.10.2025.
10:57
HINA
Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia
Bivši trener Liverpoola Jurgen Klopp izjavio je da je uvjeren da će Arne Slot izvući iz "Redse" iz nezgodne situacije u kojoj su se našli nakon četiri uzastopna poraza. 

Liverpool je odlično krenuo u novu sezonu, upisavši pet pobjeda u Premiershipu i jednu u Ligi prvaka. No, u domaćem prvenstvu uslijedili su porazi od Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda, te gostujući poraz od Galatasaraya u Ligi prvaka. Nakon osam kola Premier lige Liverpool je na trećem mjestu s četiri boda manje od vodećeg Arsenala. Osim toga, puno je kritika na račun skupih pojačanja Floriana Wirtza i Huga Ekitikea.  

"Morat će te pojesti svoje riječi ako budete loše pisali o Wirtzu. On je nevjerojatan talent. Ekitike je također fantastičan igrač. Ne morate brinuti za Liverpool, bit će sve u redu", izjavio je Klopp za podcast "Dnevnik predsjednika uprave".

Njemački trener je vodio Liverpool devet godina, a s kormila je otišao na kraju sezone 2023-24. U tom razdoblju je predvodio klub do osvajanja Lige prvaka 2019. te naslova u engleskom prvenstvu (2019-20). Naslijedio ga je Nizozemac Arne Slot, koji je već u prvoj sezoni osvojio naslov u Premier ligi. Klopp je, pak, početkom ove godine preuzeo dužnost čelnog čovjeka za nogomet u Red Bullu.

 

"Volim ono što trenutno radim i ne fali mi trenerski posao. Niti malo mi ne nedostaje stajanje na kiši dva i pol sata ili tri konferencije za novinare tjedno. Doduše i sada na određeni način treniram, samo nisu više u pitanju nogometaši. Imam 58 godina i možda to nekima izgleda puno, ali nisam tako star. Teoretski je moguće da se jednog dana vratim u Liverpool, jer, kao što sam rekao, ako ću ponovno biti trener u Engleskoj onda u obzir dolazi samo Liverpool", kazao je Klopp.

