Manchester United nakon skoro deset godina pobijedio na Anfieldu

Manchester United je u najvećoj utakmici engleskog nogometa na gostovanju uspio srušiti Liverpool i uzeti puni s Anfielda nakon dugih devet godina i devet mjeseci. Crveni vragovi zadnji su puta na Anfieldu slavili sada veće daleke 2016. kada je jedini strijelac na susretu bio Wayne Rooney.

Od tada su odigrali deset utakmica na Anfieldu izgubivši njih pet uz jedan od najtežih poraza u povijesti kluba kada su 2023. s Anfielda otišli sa sedam golova u mreži. No sada je Liverpool napokon pao. Branitelj naslova Liverpool ove je sezone dvaput srušio vlastiti transfer rekord i rekord lige, najprije plativši 125 milijuna eura Bayer Leverkusenu za Floriana Wirtza pa onda i 145 milijuna Newcastle Unitedu za Alexandera Isaka, no sada se nalazi u velikoj je krizi. Momčad s Merseysidea izgubila je sada već četiri utakmica u nizu, a zadnji put je pobijedila u utakmici liga kupa protiv Southamptona kada je 23. rujna slavila 2:1.

Jedni polako izlaze iz krize, drugi ju produbljuju

Utakmica je odmah u startu krenula loše po Liverpool kada je u 65 sekundi utakmice pogodak postigao kamerunski krilni napadač Bryan Mbeumo koji je ovog ljeta stigao u Manchester iz londonskog Brentforda. United je to vodstvo držao do 78. minute kada je Cody Gakpo uspio izjednačiti da bi šest minuta kasnije Harry Maguire zabio na asistenciju Bruna Fernandesa.

Liverpool je ovim rezultatom produbio svoju krizu nakon transfer roka poslije kojeg su svi očekivali da će se prošetati ligom i obraniti naslov prvaka te se trenutno nalazi na trećem mjestu prvenstvene tablice. Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim si je pak kupio malo mira tako što je nakon Sunderlanda srušio i Liverpool i povezao dvije pobjede u nizu. Ta će činjenica sigurno obradovati i Franka Illetta - navijača Manchester Uniteda koji se zakleo da se neće ošišati dok United ne pobijedi pet utakmica u nizu. Zadnji su puta povezali dvije pobjede u ožujku kada su pobijedili Real Sociedad i Leicester City. Liverpool se trenutno nalazi na trećem mjestu s jednako bodova i istom gol razlikom kao i Bournemouth dok je Manchester United deveti. Sljedeću utakmicu Liverpool igra protiv Eintracht Frankfurta u Ligi prvaka pa protiv Brentforda u Premier ligi, dok Manchester United ugošćuje Brighton.

