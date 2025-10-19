Iznenađenje u Premier ligi. Villa srušila Tottenham

U susretu osmog kola engleskog nogometnog prvenstva Aston Villa je na gostovanju pobijedila Tottenham sa 2-1 ostvarivši petu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Spursi su poveli u petoj minuti golom Rodriga Bentancura, no gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat golovima Morgana Rogersa (37) i Emiliana Buendija (77).

Bila je to peta uzastopna pobjeda u Aston Ville u svim natjecanjima, dok je Tottenham prekinuo niz od sedam susreta bez poraza. Tottenham je trenutačno šesti sa 14 bodova, pet manje od vodećeg Arsenala, dok je Aston Villa na desetoj poziciji sa 12 bodova.

