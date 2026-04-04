Zabio golčinu protiv Vatrenih u polufinalu Svjetskog prvenstva, a sada ostaje bez kluba

Bivši engleski reprezentativac Kieran Trippier napustit će Newcastle United nakon četiri i pol godine kada mu istekne ugovor ovog ljeta, priopćio je klub iz Premier lige u subotu.

Bivši igrač Burnleyja, Tottenhama i Atletico Madrida bio je ključan u Newcastleovom osvajanju Liga kupa prošle sezone, što im je bio prvi domaći trofej u 70 godina.

"Ovdje sam se najviše osjećao kao kod kuće. Emotivno je. Nedostajat ćete mi svi, ali osvojiti trofej s vama bilo je stvarno, stvarno posebno, najbolje u mojoj karijeri“, rekao je 35-godišnji Trippier.

Nakon što je Trippier došao iz Atletica 2022. godine, Newcastle je uživao u svojoj najboljoj sezoni Premier lige u dva desetljeća, završivši na četvrtom mjestu u sezoni 2022./23. i vrativši se u europska natjecanja prvi put od sezone 2012./13.

"Od trenutka kada je ušao na vrata, pomogao je u postavljanju standarda koji su promijenili putanju kluba", rekao je trener Newcastlea Eddie Howe.

