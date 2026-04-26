Kenijac šokirao svijet: Srušen mitski rekord i granica koja je djelovala nemoguće

Kenijac Sabastian Sawe postao je prvi čovjek koji je istrčao maraton za manje od dva sata kada je u nedjelju pobijedio na Londonskom maratonu s vremenom od jednog sata, 59 minuta i 30 sekundi, a u ženskoj konkurenciji je do pobjede sa također svjetskim rekordom stigla Etiopljanka Tigst Assefa.

Sawe (31), koji nikada nije izgubio maraton, srušio je svjetski rekord koji je prethodno držao pokojni Kelvin Kiptum s vremenom 2:00:35 na Chicago maratonu u listopadu 2023.

Yomif Kejelcha iz Etiopije pratio je Sawea većim dijelom staze od 42,195 kilometara prije nego što je u završnoj dionici zauzeo drugo mjesto u svom maratonskom debiju s vremenom 1:59,41, dok je Jacob Kiplimo iz Ugande osvojio broncu s vremenom 2:02,28.

Kiptum je poginuo u prometnoj nesreći 2024. u Keniji kada je imao samo 24 godine.

Etiopljanka Tigst Assefa u nedjelju je obranila titulu pobjednice na Londonskom maratonu poboljšavši pritom svjetski rekord u ženskoj konkurenciji koji je postavila prošle godine.

Assefa (29) se sprintom u posljednjim metrima odvojila od Kenijanki Joyciline Jepkosgei i Hellen Obiri, s kojima je trčala cijelu utrku, prešavši ciljnu liniju nakon 2 sata, 15 minuta i 41 sekunde, što je devet sekundi brže od prethodnog rekorda.

