Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je Svjetsko prvenstvo u Kataru nakon što je u nedjelju na Poljudu svladala Rusiju s 1-0 (0-0) i tako osvojila prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, s bodom više od Rusa koji će u ožujku sljedeće godine igrati u dodatnim kvalifikacijama.

Pogodak koji je Zlatka Dalića i njegove izabranike odveo na Svjetsko prvenstvo bio je djelo ruskog braniča Fjodora Kudrjašova koji je u 81. minuti nespretno poslao loptu u svoju mrežu.

No, Hrvatska je bila nadmoćna tijekom cijele utakmice o čemu svjedoči i statistika od 19 udaraca Hrvatske prema ruskim vratima od čega pet unutar okvira. Rusi su imali tek dva pokušaja i nijedan nije natjerao hrvatskog vratara na intervenciju.

Nakon ovog poraza Rusima i izborniku Valeriju Karpinu ostaje žrvanj kvalifikacija koje su na rasporedu krajem ožujka sljedeće godine, u kojima će im trebati dvije pobjede kako bi se pridružili Hrvatskoj i ostalim reprezentacijama u Kataru.

'To je bilo bolno za gledati'

Dan nakon utakmice Karpin je dao intervju za intervjuu za YouTube kanal Comment Show u kojemu je progovorio o utakmici u Splitu, ali i cjelokupnim kvalifikacijama.

"Nisam siguran mogu li psihološki pripremiti momčad za doigravanje nakon jučerašnje utakmice. Drago mi je da smo pobijedili Maltu, Cipar, Slovačku i Sloveniju i to je dobro. Ali ako želimo ići dalje i igrati protiv dobrih momčadi poput Hrvatske, onda odgovornost u takvim utakmicama mora biti veća. Bilo bi lijepo duže trenirati te igrače, ali to je nemoguće. Oni bi isto to voljeli, ali to je nemoguće i o tome se može samo sanjati. Na utakmici niste vidjeli da igrači pokušavaju napraviti ono što su radili na treninzima i to je bilo bolno", rekao je Karpin pa otkrio da ima tjedan dana za odluku o svojoj budućnosti na klupi:

"Ne znam što ću napraviti. Trebam se odmoriti pa onda mirno razmisliti i analizirati. Za tjedan dama mogu reći da je sve dobro, ali u prosincu možda neće biti. Da su mi u rujnu rekli da ćemo biti u situaciji u kojoj smo nakon Hrvatske, to bi bilo super i odmah bi potpisao."

"Ne radi se o 90 minuta protiv Hrvatske, ta je utakmica bila razočaravajuća, a ne rezultat. Nismo probali igrati i što sad dalje? Pritisak će biti još veći. može li se pod tim pritiskom igrati ili samo udarati loptu?", poručio je ruski izbornik.