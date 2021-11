Pobjedom protiv Rusije (1:0) na Poljudu, hrvatska nogometna reprezentacija izborila je u nedjelju nastup na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, a bit će to šesti nastup "Vatrenih" na svjetskim prvenstvima.

Hrvatska je osvojila prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, s bodom više od Rusa koji će u ožujku sljedeće godine igrati u dodatnim kvalifikacijama.

Pogodak koji je Zlatka Dalića i njegove izabranike odveo na Svjetsko prvenstvo bio je djelo ruskog braniča Fjodora Kudrjašova koji je u 81. minuti nespretno poslao loptu u svoju mrežu.

No, Hrvatska je bila nadmoćna tijekom cijele utakmice o čemu svjedoči i statistika od 19 udaraca Hrvatske prema ruskim vratima od čega pet unutar okvira. Rusi su imali tek dva pokušaja i nijedan nije natjerao hrvatskog vratara na intervenciju.

Rusima i Valeriju Karpinu sada ostaje žrvanj kvalifikacija koje su na rasporedu krajem ožujka sljedeće godine, u kojima će im trebati dvije pobjede kako bi se pridružili Hrvatskoj i ostalim reprezentacijama u Kataru.

Taktička analiza

Dan nakon utakmice u Splitu ruski portal Sports.ru objavio je detaljnu analizu utakmice i naglasio veliki pritisak hrvatskih nogometaša te sjajnu predstavu kapetana Vatrenih Luke Modrića kojega su proglasili "veličanstvenim".

"Prije utakmice Karpin se nadao dobrom presingu svoje momčadi, ali razliku je napravio presing Hrvatske. Rusija nije razvila igru u sredini terena i Modrić je pronalazio prilike za preuzimanje lopte. To je pogotovo bilo vidljivo kada su hrvatski braniči zbog pritiska Rusije iznosili lopte, a sve ih je preuzimao Modrić", pišu Rusi.

'Mogli su nam zabiti i ranije'

"Mislili smo da nećemo sve lopte nabijati prema Smolovu. Borba u duelima nije njegova jača strana. Ali s obzirom na to da smo vježbali drugačiju igru, igranje Smolova nije bio greška. Da se utakmica razvijala kako smo htjeli, Smolov bi drugačije izgledao", istaknuli su pa se osvrnuli na odlučujući trenutak utakmice, autogol Kudrjašova:

"To je bilo najgluplje. Istina, Hrvatska je bila bolja, a naša ekipa je je podbacila u napadu pa onda i psihički pala. Domaćini su mogli zabiti i ranije, Rusija nije pronašla stabilnost i postoji više razloga za to. Od od nestabilnosti sastava i fizičke forme, do u konačnici činjenice da nisu klasna momčad kao Hrvatska. Pred nama je doigravanje u ožujku i slijedi nam veliki rad na otklanjanju pogrešaka."