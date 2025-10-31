Naznaka boljih dana za bivšeg prvoligaša? Štrajk je prekinut, pojavio se vlasnik
Na pregovorima je bilo i 30-40 predstavnika Funcuta
Malo dobrih vijesti iz HNK Šibenika koji se ove sezone natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa nakon problema s financijama i neisplaćenim plaćama.
Prema pisanju Šibenik.in-a, igrači su prekinuli dvotjedni štrajk. Razlog tomu je konačno pojavljivanje vlasnika kluba Željka Karajice u prostorijama kluba. Igračima je isplaćena plaća za rujan i nastavili su s treninzima. Na sastanku s igračima i stručnim stožerom Karajica je poručio kako klub neće propasti te da se radi na stabilizaciji financija i nastavku natjecanja bez daljnjih zastoja.
Sve o HNK Šibeniku čitajte na portalu Net.hr.Na pregovorima je bilo i 30-40 predstavnika Funcuta, a njihove tenzije je Karajica pokušao smiriti obećanjem da će momčad napasti treći rang. Situacija oko vlasništva i dalje je nejasna. a Šibenik.in piše kako se "spominje interes njemačkog fonda koji navodno želi preuzeti sva tri kluba pod Karajičinim vlasništvom – Šibenik, Austriju Klagenfurt i Viktoriju 1889 Berlin – no konkretnih informacija o tome zasad nema".
POGLEDAJTE VIDEO: Ranjeni Dinamo i probuđena Rijeka: Svi sveti na Maksimir donose veliku utakmicu