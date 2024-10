Jurica Vranješ imao je samo riječi hvale za Dinamovu pobjedu protiv Red Bull Salzburga. Plavi su pokazali kvalitetu i pobijedili u srijedu na Red Bull Areni 2-o u 3. kolu Lige prvaka. Čuli smo se u četvrtak poslijepodne s Juricom, bivšim nogometašem iz Bundeslige i reprezentativcem Hrvatske, danas menadžerom, inače zahvalnim sugovornikom.

'U Ligu prvaka ne ulaze bez veze momčadi'

"Prije svega, moramo početi s tim da, čitamo neke komentare, po novinama, kako nije to Salzburg što je bio prije 10 godina. To u današnjem nogometu nema baš neke veze. Doveli su trenera Pepijna Lijndersa, stručnjaka koji gaji Kloopov sistem iz Liverpoola, za kojeg su vjerojatno mislili da će dostojno zamijeniti bivšeg trenera i da će podići Red Bull Salzburg. Čak su i doveli par igrača, što iz Liverpoola i dalje. Ušli su u Ligu prvaka, a u Ligu prvaka se ne ulazi bez veze. Niti Dinamo nije bez veze ušao u Ligu prvaka, bez obzira na najgori mogući scenarij za ulazak u Ligu prvaka, kao što je bio onaj 9-2 poraz Plavih na Allianz Areni. Dinamo se u posljednje dvije utakmice u Ligi prvaka stabilizirao i pokazao da je ozbiljna ekipa", rekao je za Net.hr Jurica Vranješ i nastavio:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Dinamo nije bez veze odigrao tako kako je odigrao'

"Dinamo protiv Red Bull Salzburga nije bez veze odigrao tako kako je odigrao, jer je RB Salzburg slab. Ne, nije. Dinamo je odigrao tako kako je odigrao jer je kvalitetna ekipa jako kvalitetno vođena. I s Jakirovićem je bila kvalitetno vođena, ali su ljudi u nekom dodatnom trenutku donijeli tamo jedan rez tamo gdje su vidjeli da bi moglo ići u jednom drugom smjeru i odlučili su se za Nenada Bjelicu koji, da se ne lažemo i kad je bio u prvom mandatu u Dinamu je imao uspjeh. Zna sve i pogodili su s njim i Nenad Bjelica je perfektan trener za Dinamo u ovom trenutku, gdje imaš neki jako dobar miks jednih igrača koji imaju iskustva euro utakmica tipa Ademi, Mišić, Teophile, Petković, čak i Kulenović u zadnje vrijeme i nadolazeće mlade snage - Baturina, Sučić. Oni su reprezentativci, ozbiljni klubovi za njih se interesiraju i mislim da je on u ovom trenutku jedno najbolje moguće riješenje bilo za Dinamo i ljudi koji su to s Markom Marićem i Velimirom Zajecom na čelu pogodili u ovom trenutku što se tiče euro utakmica, a to im je vjerojatno i bio cilj, pogodili su s trenerom."

Foto: Profimedia Vranješ za vrijeme igračkih dana u Werderu iz Bremena.

'Očito je stručni stožer jako dobro skicirao Salzburg i predvidio što će se dogoditi'

Vranješ naglašava kako se u "nogometu puno gleda suparnika i kako šablona ne prolazi". To nije rekao sam od sebe, nego na naše postavljeno pitanje kako je Bjelica sjajno zavezao u čvor mladost i visoki presing Red Bull Salzburga, koji je u prvih 20 minuta upravo tim visokim presingom pokušao zastrašiti Dinamo, ali nije uspio.

"Očito je stručni stožer jako dobro skicirao Salzburg i predvidio što će se dogoditi. Dinamo ima ozbiljne igrače, pogotovo u veznoj liniji kao što su Mišić i Ademi koji znaju stati na loptu, uz jako jako dobrog Baturine i malog Sučića, gdje to oni mogu iskontrolirati 4 nazad. Jako dobro stoje i ništa oni nisu slabiji od klubova izuzev onih 10 do 15 TOP klubova poput Cityja, Bayerna, Reala, nitko se s njima ne može mjeriti, ali Dinamo ništa slabiji nije od Salzburga, Slovana, ekipa koje su u Ligi prvaka tipa Brest itd. RB Salzburgu je bila jedina šansa da pokušaju s pritiskom, presingom i da nekako horuk zabiju jedan-dva gola i da Dinamo psihički padne. Međutim, to se nije dogodilo i Dinamo je u pravom trenutku zabio gol ali otpočetka su znali da će doći njihova šansa. Imali su dosta tih dubinskih lopti prema Kulenoviću koji je to jako dobro zadržavao i tu oni nisu imali riješenje. Salzburg je vjerojatno očekivao da će tu Dinamo kontrolirati loptu u sredini, ali sve na boku ili lijevo i desno, ali Kulenović je u srijedu bio, po meni, najbolji njihov igrač jer je te duge lopte koje je dobivao zadržavao i te lopte koje je zadržao, distribuirao je dalje na siguran način", govori Vranješ.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Sve što se u Salzburgu dogodilo, Dinamo je zaslužio igrom'

Kulenović, nastavlja pričati Vranješ, nije gubio te lopte. Zaslužan je i za crveni jer je išao do kraja, čak i da "pogine".

"Poslije crvenog njihovog golmana je bilo lakše, ali sve je to Dinamo zaslužio", govori Vranješ i o Bjeličinom voljenom sustavu s petoricom iza tvrdi:

"Bjelica ima takav sustav igre i on najbolje zna i vidi tko mu je s druge strane. Protiv Monaca je isto igrao s petoricom iza koja nisu toliko nisu bila ofenzivna kao protiv Salzburga. Osjetio se taj trenutak da mogu izaći van, da mogu napraviti još pritisak prema naprijed ali kažem - imaš u sredini malog motoričnog Baturinu, dosta motoričnog Sučića, Kulenovića koji ti zadrži loptu, tako da je Dinamo ozbiljna ekipa. Protiv Arsenala će drugačije ta petorka izgledati ili protiv Borussije Dortmunda kući. Ima on tu polivalentne motorične igrače gdje ti u jednom trenutku možeš odigrati s trojicom naprijed, gdje se pretvara da ti se dva povuku gore ili sa 4 nazad, tako da neka taktika u današnjem nogometu je kako ti suparnik nalaže, takva ti je i taktika. Nema sad tu pet nazad, pa ti se nitko ne miče. Ovisi to sve od suparnika, ali kažem, ima takve igrače da može igrati s trojicom, četvoricom ili petoricom iza. Za sad je sve pogođeno, nemamo mi tu što pričati puno", izjavio je Jurica Vranješ.

Foto: Profimedia

'Protiv Slovana mogu puno toga riješiti'

Sad još više žalimo za Monacom.

"A dobro, Monaco je ozbiljna ekipa i budžeti su drugačiji, kao što je i onaj Salzburga drugačiji, pa ih je Dinamo u svim segmentima razbio. Ne možeš očekivati da će Dinamo dobiti i Monaco i sve. Velike ekipe se vrate, nažalost kad najmanje očekuješ, ali Dinamo već u sljedećoj može protiv Slovana, koji ništa nije bolji od Dinama niti bolji od Salzburga, a Dinamo se sad napunio energijom što se tiče europskih utakmica. Protiv Slovana mogu puno toga riješiti i dobiti, iako ima još utakmica za odigrati. Ima tu još puno bodova i tko kaže da Dinamo ne može iznenaditi nekog u tim utakmicama. Mislim da će Dinamu tu biti potrebno nekih 7-8-9 bodova. Vidimo kako Salzburg nema ni boda, Leipzig isto. Dosta je velikih ekipa iza Dinama", zaključio je Jurica Vranješ.

