Pobjeda Dinama u Salzburgu protiv Red Bull Salzburga 2-0 i dalje je glavna tema sportskog medijskog prostora u Hrvatskoj. Robert Špehar, bivši elitni napadač i nogometni reprezentativac, 9. najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, odnedavno trener ŽNK Osijek, dao je stručni komentar utakmice kojom je Dinamo prekinuo prokletstvo staro 26 godina.

"Svaka čast dečkima i treneru Nenadu Bjelici. Svaka čast cijelom stručnom stožeru koji je i vodio ovu utakmicu. Sad kad je ovako utakmica završila u Salzburgu, još više žalimo za Monacom. Dinamo je i tada zaslužio pobjedu, ali za prolivenim mlijekom se ne žali. Atmosfera na Red Bull Areni je bila veličanstvena, navijači Dinama stvorili su domaći štimung svojim igračima. Dinamo je vidio protiv Red Bull Salzburga da može", kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Robert Špehar i nastavio:

"Nakon onog potopa u Munchenu, Dinamo se digao i vratio na ispravni kolosjek, a to je odlika velikih ekipa. Najvažnije u svemu ovom je jedno - taj psihološki moment kad su shvatili dinamovci da mogu. Kvalitetu ova momčad Dinama ima. Bjelica igra taj nogomet koji je taktički defanzivno čvrst. Očigledno takav nogomet donosi rezultate. Svidio se takav nogomet nekom drugom ili se ne svidio u smislu performansi, Bjelica je ozbiljno taktički postavio utakmicu na koju RB Salzburg nije imao odgovor. RB Salzbzburg ima mladu ekipu i zaslužili su sve pohvale. Od stožera, igrača do navijača. Zatvoren je čitav krug uspješnost jedne lijepe Dinamove večeri u Salzburgu", izjavio je Robert Špehar.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Špehar je istaknuo i ključ za pobjedu...

"Mislim da nisu dali da sa tom igrom, sa puno veznih igrača u sredini, s jednim čvrstim blokom, Salzburgu da se razmaše. Svi su odigrali odlično gdje je strašno važnu ulogu imao mali Josip Mišić u sredini terena, u fazi napada i obrane, gdje nisu dozvolili da ta brzina Salzburga, mladost i brzina, dođu do izražaja. Prvo poluvrijeme se izdržao i to je to. Nakon gola i pogotovo crvenog kartona Salzburg nije imao šanse. Mogao je još samo dobiti gol. Velika pobjeda Dinama pred Bratislavu, gdje samo ne smijemo podleći našem mentalitetu - pobijedili smo Salzburg, lako ćemo u Bratislavi protiv Slovana. Siguran sam da trener Bjelica zna kako smiriti strasti. U Ligi prvaka nema laganih utakmica."

Baturina je čudo od igrača...

"Je, mali je čudo. On je još premlad, ali Martin iz utakmice u utakmicu pokazuje velike naznake da imamo na vidiku, odnosno tu je već spreman, nasljednik Luke Modrića. Uistinu lakoća kretanja i lakoća igre, vizija, pregled igre, kretanje. Ta lakoća ubrzanja s loptom i bez nje, čitanje igre bez lopte, ma to je fenomenalno."

Takvog igrača je teško zadržati...

"Vidjet ćemo kako će ispasti po tom pitanju. Jasno je da je takvog igrača sve teže zadržavati, ali Baturina je strašno važan za Dinamo. Doći će dan, naravno, Dinamo živi od prodaje i treba samo raditi pametno. Tu je Velimir Zajec iskusan lisac, predsjednik Dinama. Radio je u više klubova i zna posao. Kad Dinamo ostvari važan rezultat i kad se ispune ciljevi, onda će ga prodati. Zainteresiranih će biti sigurno. Za Baturinu će se boriti najveći klubovi u Europi, ali nije jedini po tom pitanju u Dinamovom rosteru."

Zajec je na potezu. Ključno je bilo i to što je Zajec na čelu sa sportskim direktorom Markom Marićem i upravom ovog ljeta rekao ne svim ponudama za Baturinu i Sučića.

"Je, ali znate što - sve je to rizik posla. U tom smislu treba čestitati predsjedniku Velimiru Zajecu, jer što bi bilo da je Dinamo doživio dva debakla u uvodu Lige prvaka od Bayerna i Monaca. Govorilo bi se što ih se nije prodalo dok su vrijedili više. To je stručna odluka i na tome mu treba čestitati", zaključio je Robert Špehar.

