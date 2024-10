Velimir Zajec povukao ključan potez za koji nitko nije znao: 'Neće moći, ove noći'

Dobro je poznata ona stara da 'život piše romane', a upravo tako teče i Dinamova priča jer Plavi su nakon teških poraza i promjena na trenerskoj, onoj najvažnijoj, klupi, u susretu protiv Monaca pokazali snagu momčadi. Opet su nas uvjerili što znači igrati za Dinamo. Pod "uplakanim" nebom na Maksimiru Plavi su se borili kao da sutra nema i na konto izvukli bod. Jedan, ali vrijedan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I iako u srcima ostaje onaj gorko-slatki osjećaj jer mogla su u džepu biti i tri boda, veliki je ovo uspjeh zagrebačkog kluba. Novi-stari trener Nenad Bjelica digao je momčad na noge. Samopouzdanje Plavih vratilo se nakon Bjeličinog prvog testa, golijade protiv Lokomotive (5-1). Upravo smo taj povratak samopouzdanja vidjeli u remiju protiv momčadi iz Kneževine. Dinamovci su pokazali što znači igra na domaćem terenu, što znači igra za taj plavi dres.

Odluke iza kulisa

Naravno i logično da se taj trijumf pripisao Bjeličinom dolasku, isto onako kada se pripisao i prije četiri godine kada je počeo nizati uspjehe s Dinamom. Pripisao se trijumf, sasvim legitimno, i igračima, međutim možda se uz sve to slavlje i veselje trebalo čestitati i ljudima iza kulisa, predsjedniku Velimiru Zajecu i Upravi kluba koji su na koncu svega pokazali zašto su bili izabrani. U moru transfera za vrijeme ljetnog mercata oni su bili ti koji su donijeli dvije važne odluke zbog kojih je Dinamova momčad kompetitivna i u najjačem europskom natjecanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petar Sučić i Martin Baturina nisu bili prodani, iako su bili vrlo, vrlo blizu tome da novu sezonu započnu s druge strane Jadrana, u Italiji. Taj je duo u srijedu pokazao kako se igra kad ti je jedini pogon želja i ljubav prema sportu. Pokazali su oni da su itekako zaslužili mjesto koje i imaju, mjesto među Vatrenima. Njih su dvojica potpuno razigrali obranu Monaca i sjajnom akcijom odveli Dinamo u vodstvo.

Baš kao da su se s njima igrali, Baturina je klasično potrčao u sprint, a onda loptu besprijekorno prebacio na drugu stranu do Sučića koji je driblingom ugasio zadnju nadu Monacove obrane i pospremio loptu u suparnikovu mrežu.

Ne bismo takav scenarij gledali na Maksimiru da je Dinamo išao trbuhom za kruhom. Za Dinamove dragulje bila su zainteresirana dva talijanska prvoligaša koji su ih svim silama pokušali dovesti.

Neće moći ove noći

Naime, Como je još u početku prijelaznog roka htio dovesti Sučića. Prvo je ponudio sedam milijuna eura, zatim osam, pa onda čak i devet milijuna eura ne bi li 20-godišnji hrvatski reprezentativac došao u redove Talijana, ali je iz Maksimira stigao odgovor ne! A onda nedugo nakon nova ponuda. Ovoga puta za malog Baturinu. Fiorentina je čak četiri puta pokušala 'iskemijati' kako do mladog Vatrenog. Četvrti, ujedno i onaj posljednji put, stigla je najunosnija ponuda. Bili su spremni dati 15 milijuna eura, plus pet milijuna eura bonusa te deset posto od idućeg transfera. Ali opet je Dinamo rekao 'neće moći ove noći'. Zajec i Uprava znali su kakav je to traženi tandem koji imaju u svojim redovima, znali su da će Dinamo s njihovim pogonom biti ubojiti, znali su i tako je i bilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možda su se, u zadnjih par navrata izgubili na terenu, nisu pretjerano dolazili do izražaja, nije bilo te njihove magije, ali na kraju krajeva nogomet je timski sport. Momčad je vidno psihički pala nakon nedavnih situacija pa se to odrazilo i na igru njih dvojice, no, i jedan i drugi su, imajući mjesto u hrvatskoj reprezentaciji pokazali o kakvim se talentima radi. Pokazali su da Dinamo uz njih može iznenaditi mnoge.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski Dinamo na balkanskom stadionu: Koliko će nas još sramotiti blatna močvara bez krova?