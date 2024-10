Na današnji dan prije 17 godina Dinamo je ostvario jednu od svojih najvećih pobjeda ikad. U Amsterdamu je na tamošnjoj Areni pao moćni Ajax, a golove za Dinamo su zabijali Modrić u 34., Mandžukić u 94. i 96., dok su za Ajax zabijali Huntelaar u 101. i 120.

Na kraju je rezultat bio 3-2 za Plave. Branko Ivanković bio je trener prve momčadi i profesor je savršeno pripremio momčad i skovao taktički plan. Konjanici su bili na koljenima, a njihova "koplja" otupljena. Plava konjica je osvojila Amsterdam, David je srušio Golijata. Bila je to maestralna večer cijele momčadi, a poseban je bio ples terceta Luka Modrić – Mario Mandžukić – Mihael Mikić. MMM tercet oduševio je nogometnu Europu.

Doista je bilo zanimljivo gledati kako se Amsterdam Arena može isprazniti za samo nekoliko minuta, a kako Bad Blue Boysi mogu biti glasni. Domaći su je navijači masovnim egzodusom počeli napuštati kad je Mandžukić protrčao desnom stranom, prevario braniča i pogodio suprotni kut za vodstvo plavih 3:0. Bilo je to u produžetku, u 96. minuti. Potpisnik ovog teksta bio je na toj utakmici i dan danas mu ne izlazi iz glave trenutak kad je Dinamo vodio 3-0. Za mene, kao i za ostale Boyse na tribini, bio je to trenutak kad smo svi kolektivno bili u nekoj drugoj dimenziji...

Dinamo je tog 4. listopada 2007. godine, u uzvratu 1. kola Kupa Uefe, u odlučujućoj utakmici za plasman u grupnu fazu natjecanja, pobijedio Ajax u Amsterdamu s 3:2 i Boysima podario najljepši mogući poklon.

Inače, utakmica je izazvala veliki interes navijača Dinama i u Amsterdam ih je doputovalo oko 3000. Nogometni huligani iz Amesterdama nisu tog dana mogli parirati Boysima na ulici, jer su ih preplavili, a ekipa Boysa se sukobila s navijačima Ajaxa kod stadiona, te odnijela pobjedu nakon stvarno kratkotrajnog, ali žestokog sukoba.

Naravno, nakon napušenog prvog dijela prvog poluvremena i takvog navijanja, BBB-ovci su eksplodirali, posebno kad je Dinamo poveo s 1-0. Nije dečkima za zamjeriti. Svi znamo što je u Amsterdamu tog dana BBB-ovcima bila jedna od glavnih zanimacija, kao i svakom prosječnom turistu koji dođe u Amsterdam, pa je to sasvim legitimno. Sve u svemu, bio je to dan za pamćenje, a priloženi You Tube video pokazuje kolektivno ludilo Boysa. Za naježiti se...

