Šimić: 'Znam kako je Kulenoviću, Petko je najveći u povijesti, a Boysi su 12. igrač'

Pobjedom u srijedu protiv Salzburga Dinamo je napokon skinuo proklestvo gostujućih utakmica Lige prvaka. Posljednji put kad su Plavi slavili u gostima bilo je davne 1998. u Amsterdamu kad je Josip Šimić sjajnim pogotkom za 1-0 srušio veliki Ajax. Nekadašnji napadač Dinama javio nam se iz Salzburga gdje je bio na utakmici i malo je reći da je bio oduševljen pobjedom i prekidanju 'crnog' niza gostovanja.

"Presretni smo svi i naročito mi koji smo bili u Salzburgu. Imali smo tu sreću da smo baš prisustvovali toj pobjedi nakon toliko dugo godina, da Dinamo ponovo pobijedio u gostima. Dečki su bili odlični. Trener je dobro postavio momčad. Igrali su jako dobro s odličnim kombinacijama te na kraju je zasluženo pobijedili."

Napokon je srušen 26 godina stari negativni rekord od posljednje pobjede u gostima u Ligi prvaka gdje ste vi bili ta zadnja svjetla točka. Kako ste to osobno doživjeli?

"Svaki put kad je Dinamo igrao gostujuću utakmicu u Ligi prvaka nadao sam se da će srušiti to prokletstvo. Napokon sam to dočekao. Presretan sam zato što je stvarno to dugo trajalo, predugo. Srušili smo jedno s Dinamovim ponovnim proljećem u Europi,a sad smo se riješili i ovoga. Tako da moramo sad neke nove stvari izabrati za rušenje."

Još je puno ostalo do kraja Lige prvaka, no je li realno da se Dinamo nada prolazu u daljnju fazu natjecanja?

"Ono što dečki rade i cijela uprava na čelu s Velimirom Zecom vrhunska je stvar. Prvo je uspjeh da smo se uopće plasirali u Ligu prvaka. Uz to imamo već četiri boda s time da smo Monaco trebali pobijediti. Sad se, naravno, svi nadamo da bismo mogli proći dalje i biti među 24 najbolje momčadi. "

"Ako to uspijemo to bi bio podvig jer svi znamo kakve budžete i uvjete imaju ostale ekipe, a kakve Dinamo nema. Najviše se referiram na stadion koji je veliki problem, jer ipak s novim stadionom je lakše i pobjeđivati domaće tijesne utakmice. Nedostaje nam ta istočna tribina da se taj gromoglasni huk još više osjeti i dadne još jedan dodatni impuls igračima."

"Sad se svi nadamo, svi vjerujemo u prolazak dalje. Bit će jako teško, jer natjecanje je tek počelo. Prošle su tri utakmice i još ih je pet do kraja. Dečki neka samo gledaju utakmicu po utakmicu. Ne smiju se previše zamarati i opterećivati što će biti, nego bolje ići kolo po kolo. Za Dinamo je trenutno najvažniji Osijek. Utakmica u nedjelju je u fokusu jer samo kroz domaće prvenstvo Dinamo može ponovo igrati Ligu prvaka."

Kulenović je postigao svoj prvi pogodak u Ligi prvaka. Toliko je bio oduševljen da kanije nije znao opisati gol od adrenalina. Možete nam opisati kakav je to osjećaj zabiti gol u Ligi prvaka?

"To je jedan poseban osjećaj. Sjećam se kad sam dobio šansu s klupe i imao sam prije toga još neku priliku, ali kada sam zabio taj gol, to je jednostavno kao da si u nekom drugome svijetu. To je jedan od najljepših osjećaja koji će me pratiti do kraja života. Znam kako je Kulenoviću kad je zabio taj gol. To su stvari koje se ne zaboravljaju, naročito kad zabiješ u Ligi prvaka za klub koji voliš od svog djetinjstva. To je ipak jedan poseban osjećaj, nešto stvarno prekrasno."

Koga biste posebno istakli na jučerašnjoj utakmici?

"Bilo je puno dobrih pojedinaca, stvarno su svi odigrali dobro i čvrsto. Istaknuo bih Kulenovića kao čovjeka odluke koji je zabio taj prvi gol i doprinio crvenome kartonu."

Kao bivši napadač kako komentirate nastup Petkovića koji je ušao s klupe i zabio?

"Petković je jučer odigrao odličnu utakmicu premda nije bio u potpunosti izliječen. Bila je to prekrasna akcija Dinama i na kraju je zabio. Već sam jednom rekao da je Petko jedan od najboljih napadača u Dinamovoj povijesti kad se sagleda što je sve napravio za klub. On nam je u ovoj utakmici dao dodatan mir da je privedemo kraju i u konačnici pobijedimo.

Bad Blue Boysi su opet priredili sjajnu atmosferu. Koliko su oni u ovakvim važnim utakmica vjetar u leđima igrača?

"Atmosfera je jučer bila veličanstvena zahvaljujući Bad Blue Boysima. Taj njihov huk i impuls koji daju igračima, teško bi pobijedili jučer da nije bilo njihove podrške. Oni su cijelo vrijeme davali momčadi jednu dodatnu snagu kad je momčadi to bilo najpotrebnije. Oni su uistinu bili dvanaesti igrač. Nije to samo floskula. Boysi su jučer kao i svaki put dali posebnu energiju. To zajedništvo između navijača, uprave i igrača jedan je od najvećih razloga zašto Dinamo ove sezone ima takve rezultate."

Na utakmici ste sreli i Velimira Zajca koji vam je bio bivši trener te slavne 1998.

Da, popričali smo i sjetili se onih lijepih trenutaka prije 26 godina i baš se poklopilo da sam ja jučer bio uz njih upravu i momčad i da je to prokletstvo skinuto.

Je li se u momčadi ludo slavilo nakon pobjede u Salzburgu.

"Dečki su slavili baš srčano, ali nije bilo pretjerivanja. Oni već znaju da je u nedjelju važna utakmica i da ne smiju previše slaviti. Od trenera, uprave igrača, svi su spremni za nedjelju i ne žele ništa prepustiti slučaju i ići u neka prevelika slavlja", zaključio je bivši napadač Plavih.

