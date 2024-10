Jurica Vranješ dao nam je veći intervju koji smo podijelili na tri tematska dijela. U prvom najvećem je pričao o trijumfu Dinama u Salzburgu protiv Red Bull Salzburga 2-0, taktici Nenada Bjelice, ključnom segmentu pobjede, Kulenoviću, otkrio nam je i zašto se ne slaže s komentarima u novinama o Red Bull Salzburgu, te koliko je blizu Dinamo prolasku u daljnju fazu natjecanja.

Foto: Profimedia Vranješ za vrijeme igračkih dana u Werderu iz Bremena.

U drugom se, pak, dotaknuo Dinamove dominacije u regiji i nuli Crvene Zvezde u Ligi prvaka, te otkrio tajnu uspjeha Dinama u odnosu na Crvenu Zvezdu, tj objasnio nam zašto je Dinamo neprikosnoven.

"Puno je ekipa trenutno iza Dinama u poretku tog novog formata Lige prvaka. Evo, tko bi do neki dan rekao da će jedna momčad poput Bresta igrati Ligu prvaka. Puno se toga promijenilo i Dinamo samo treba uživati u tome i, naravno, što više pobjeđivati, što više nagradni fond dobivati tj zarađivati na račun pobjeda u Ligi prvaka i onda Dinamo može samo rasti. Dinamo je trenutno na pravom putu što se tiče toga, a opet s druge strane, ne zaboraviti SuperSport HNL", navodi Jurica Vranješ.

Dinamu je prioritet domaće natjecanje i naslov prvaka u njemu, a u Ligi prvaka što se ostvari, bodovi, dobar nastup je bonus. I u rezultatskom smislu i u onom novčanom, o čemu i govori Vranješ, bivši hrvatski nogometaš s iskustvom igranja i u Bundesligi, reprezentativac, sad uspješni agent za igrače.

"Dinamu je prioritet HNL, ali to košta novaca, a sve je to lakše isfinancirati kad igraš dobro i uspješno u Ligi prvaka i kad imaš neku zaleđinu u financijskom smislu i onda i nije tako teško kad pogledaš, ali treba doći do tog nivoa, a to je Dinamo uspio, do tog nivoa je došao", govori nam Jurica Vranješ.

Dinamo je najjači i najuspješniji klub na prostoru propale Jugoslavije iliti, kako se to pomodno kaže - u regiji.

Foto: Profimedia Crvena Zvezda bez boda nakon 3. kola u Ligi prvaka, uz gol poražavajuću razliku 2-11. Inter ih razbio 4-0, Monaco 5-1 i Benfica dobila 1-2.

"To se slažem s vama. Crvena Zvezda još nije osvojila niti bod u ovosezonskoj Ligi prvaka. Ah, pričali smo maloprije, to je nogomet, odigrali su jako jako dobru utakmicu protiv Benfice kući, dva gola su dobili iz prekida, ali su bili jako dobri i izgubili 1-2. Imaju dobar roster, imaju dosta stranaca, ove su sezone u Ligi prvaka postigli dva gola, ali i dosta i dobili. Znate, kod njih je to malo drugačije, kod njih je ono što se u Hrvatskoj godinama znalo, do zadnje 3-4 godine, tko će biti prvak i s kolikom razlikom. To je još uvijek tamo, da se zna da će to biti Zvezda, pogotovo jer je Partizan sad u banani", izjavio je Jurica Vranješ.

Crvena Zvezda nema konkurencije u srpskoj prvoj ligi, ali u Ligi prvaka pak nije niti sama ni malo konkurentna.

"Oni su više malo uložili da naprave iskorak u Europi, ali evo za sad kaskaju. Da imaju dobar roster, imaju, ali opet su isto igrali protiv dobrih momčadi i ne možeš sad ti tu nešto puno tražiti. Da su dobili Benficu, sigurno bi bili na dobrom putu za dalje i to bi bilo drugačije, ali nisu i sad im dolazi Barcelona koja se zahuhtala. Teško da će Crvena Zvezda doći do toga da će im trebati pobjeda-dvije, tri ili četiri boda za dalje, znači do situacije u kojoj je sad Dinamo. Protiv Barcelone će biti spektakl za igrati, ali kvalitetom će to vjerojatno Barcelona dobiti i onda opet imaš tu iz 4 susreta nulu na kontu. Teško da će se iz toga Crvena Zvezda išćupati".

Foto: Profimedia Crvena Zvezda

Dinamo je još uvijek za sve u regiji svemirski brod.

"Je, je, ne možemo mi sad gledati samo ovo što je Dinamo napravio sad u ove posljednje dvije utakmice. Zadnjih godina isto je Dinamo neprikosnoven, iako je i Crvena Zvezda dosta puta igrala Ligu prvaka, ali kad gledaš proizvodnju igrača, kad pogledaš i prodaju igrača, igračku kvalitetu i važnost tih istih igrača po klubovima u kojima igraju i reprezentaciju, kad pogledaš gdje ti igrači igraju i po kojim klubovima, uspjeh u zadnjih 10-15 godina Dinama, onda je neprikosnoveno da je Dinamo broj 1, al' mu je Crvena Zvezda odmah blizu", zaključio je Jurica Vranješ.

