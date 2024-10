Dinamovi navijači rugaju se Bavarcima nakon skoka u poretku: 'Tko bi gori, eto ga doli'

Nakon visokog poraza Dinama od Bayerna 9-2 malo tko je mislio da bi Dinamo mogao nešto napraviti u Ligi prvaka. Poraz je rezultirao ostavkom Jakirovića i potpuno devastiranim igračima koji nisu više imali ni trunke samopouzdanja. Pet tjedana kasnije sve se okrenuo. Bjelica je podigao momčad koja je u sljedeća dva kola osvojila četiri boda te protiv Salzburga ostvarila prvu gostujuću pobjedu nakon 26 godina.

S druge strane Bayern je nakon Dinama izgubio ostale utakmice Lige prvaka. Zvuči nestvarno, ali pogledom na tablici Dinamo se nalazi ispred njemačkog giganta. Plavi trenutno drže s četiri boda i -5 golom razlike 22 mjesto na tablici dok su Bavarci odmah iza njih s 5 bodova.

S novim pogledom na tablicu pohvalio se i Dinamo na svojim društvenim mrežama. Na Instagramu je objavio sliku tablice uz opis: 'Back to business'. Navijači su se odmah u komentarima počeli naslađivati Bavarcima, ali i ostalima ispod Plavih

'Tko bi gori, eto je doli'

'A gdje je sad moćni Bayern'

'9-2 i opet iznad'

'Nakon trećeg kola iza Dinama su giganti poput Bayern Münchena (da, dobro ste pročitali), AC Milana, PSV-a, Šahtara…i to u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju'

'Pa kažu da je Zvezda jača od Svetinje'

'Ovo je put, ovo je način. Kad pobjeđujemo svi pobjeđujemo zajedno. Tako treba i kad se izgubi a ne rigat vatru i pljuvat po igračima i pojedincima. Svi su oni dobri i igrači za Dinamo. Ali samo kao momčad smo jaki. Kad se gine jedan za drugoga kao sinoć. Bravo dečki, bravo stručni štab. Idemo nastaviti ovako'

Puno je još do kraja no Dinamovi navijači mogu sanjati. Ostaje još pet kola, ali tu spadaju i utakmice sa Slovanom i Celticom koje bi Dinamo mogao dobiti. Teško će biti s Borussijom, Arsenalom i Milanom, no ovakav Dinamo može svakome otkinuti bodove.

