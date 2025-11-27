Jurgen Klopp razbjesnio navijače Liverpoola: Pazite što je napravio

Slavni njemački trener Jurgen Klopp, razbjesnio je navijače svog bivšeg kluba Liverpoola objavom na društvenim mrežama nakon teškog poraza Redsa u Ligi prvaka od nizozemskog PSV-a.

Kriza nogometaša Liverpoola produbljena je ove srijede, u dvoboju petog kola Lige prvaka nizozemski PSV Eindhoven je na Anfieldu pobijedio s 4-1.

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1-0 gostiju. Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1-1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3-1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio na travnjaku Perišića, a sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4-1 nizozemskog prvaka.

Klopp, koji je Liverpool napustio prošle godine, sada više ne trenira, a sljedeće godine bit će stručni komentator na Svjetsom prvenstvu.

Samo nekoliko sati nakon teškog poraza Liverpoola od PSV-a, Klopp se oglasio na društvenim mrežama, ali ne kako bi rekao nešto oko Liverpoola, već je objavio video na kojemu naslijepo rangira hranu za Dan zahvalnosti.

"Sretan Dan zahvalnosti. To je dobar razlog za početak priprema za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Sve počinje s najvažnijom temom koja zahtijeva moje stručno mišljenje: HRANA. Jedva čekam saznati koji stadion ima najbolje hot dogove", napisao je Klopp uz video.

'Dajte mu posao'

Ta Kloppova objava razljutila je navijače Liverpoola, a neke od njihovih komentara prenosimo u nastavku:

"Kloppu je toliko dosadno da je krenuo rangirati hranu na slijepo, dajte mu već jednom posao."

"Jednostavno ne mogu shvatiti u kakvu smo se situaciju uvalili, nezamislivo."

"Liverpool je u kaosu, a Klopp na svom Instagramu priča o Clam Chowderu."

