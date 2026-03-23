Neočekivan istup legendarnog Kloppa o budućnosti: 'Sve je to potpuna besmislica'

Iako se posljednjih dana sve glasnije spominjalo kako je Jürgen Klopp glavni kandidat za klupu Real Madrida, njemački stručnjak odlučio je stati na kraj nagađanjima i to bez imalo zadrške.

U razgovoru za njemačke medije jasno je poručio da od dolaska na Santiago Bernabéu nema ništa. Štoviše, tvrdi da nikakav kontakt s madridskim klubom nikada nije ni postojao.

„To su napisali isti oni idioti. Sve je to potpuna besmislica. Nisu me nazvali ni jednom, baš nijednom. Nisu zvali ni mog agenta“, izjavio je Klopp, vidno iznerviran stalnim glasinama.

Podsjetimo, 58-godišnji trener trenutno obnaša funkciju u sustavu Red Bull, gdje radi kao direktor globalnog nogometa, a ugovor ga veže sve do 2029. godine. Time se barem zasad udaljio od svakodnevnog trenerskog posla i pritiska koji nosi vođenje momčadi.

Ipak, unatoč novoj ulozi, Klopp nije zatvorio vrata povratku na klupu. Priznaje kako uživa u predahu, ali i naglašava da njegova trenerska priča još nije završena.

„Možda sam u nekim stvarima već daleko odmakao s obzirom na godine, ali kao trener nisam gotov. Još nisam za mirovinu. Tko zna što nosi budućnost, ali zasad ništa nije u planu“, zaključio je Klopp.

