Ovo mijenja sve: Španjolci plasirali informaciju o senzacionalnom transferu Joška Gvardiola

Joško Gvardiol ponuđen je Real Madridu, objavio je španjolski AS.

Gvardiolova budućnost u Manchester Cityju postala je neizvjesna nakon ove sezone na čijem kraju je trener Pep Guardiola otišao iz kluba i brojni mediji su objavili da će sada nastati "egzodus" u Cityju te da je naš Joško jako blizu odlaska.

Među najzainteresiranijima za Gvardiola navode se europski velikani Bayern Munchen, Barcelona i Real, a sada je AS objavio da su predstavnici hrvatskog braniča stupili u kontakt s madridskim klubom.

"Real Madrid je mjesecima tražio pojačanje u obrani, no sada se na stolu pojavilo ime koje je promijenilo sve: Joško Gvardiol. Prema našim informacijama, predstavnici hrvatskog braniča kontaktirali su urede na Valdebebasu kako bi ponudili usluge svog klijenta. Igračev tabor istražuje opcije, a Real Madrid vide kao idealnu destinaciju. Iako je klub isprva samo 'slušao', interes je postao konkretan nakon što je José Mourinho dao zeleno svjetlo i indentificirao Gvardiola kao savršenog igrača za jačanje zadnje linije", objavio je AS.

Složena financijska računica

Put do transfera je, međutim, složen. Gvardiol ima važeći ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2028. godine, što im daje snažnu pregovaračku poziciju. City ga je 2023. godine doveo iz RB Leipziga za otprilike 90 milijuna eura i zasigurno neće pristati na odštetu manju od tog iznosa. Iako informacije govore da pregovori oko novog, poboljšanog ugovora ne napreduju prema očekivanjima, City nema pritisak prodaje. Real Madrid je spreman uložiti značajan novac, no ne po svaku cijenu. Spremnost samog igrača na promjenu sredine mogla bi biti ključan faktor koji bi omekšao stav engleskog kluba.