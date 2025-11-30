Joško Gvardiol ovakvom se 'šamaru' nije nadao

Manchester City je u 13. kolu slavio na Etihadu protiv Leedsa 3:2, a pobjednički pogodak postigao je Phil Foden u prvoj minuti sudačke nadoknade. Iako je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol postigao jedan od pogodaka, engleski mediji procijenili su da je bio među najgorima na terenu.

Tako Manchester Evening News piše: "Ako krivimo Matheusa Nunesa za prvi pogodak, onda je krivac za drugi Gvardiol koji je poništio vlastiti dobar posao kod drugog gola. Umjesto da uklizavanjem osvoji loptu i otkloni opasnost, pustio je da mu lopta pobjegne pa je srušio Calverta-Lewina. Bio je to najčistiji mogući jedanaesterac i divlji potez u obrani od strane Gvardiola. City mora biti bolji od toga ako želi konkurirati za išta ove sezone."

Kritičan je bio i GOAL koji je Gvardiolu dao ocjenu 4/10 uz objašnjenje: "Kao i Nunes, loša obrana mu je poništila dobar posao kod udvostručavanja vodstva. Nije se uspio sporazumjeti s Nunesom kod prvog gola, a zatim je napravio grozan start za jedanaesterac."

Kritičan je bio i OneFootball koji mu je dao ocjenu 5/10, kao i GiveMeSport koji mu je dao ocjenu 6,5/10.

