Mourinho je u Feneru dobio kraljevsku otpremninu, a u hotelu nabio nevjerojatan račun

Jose Mourinho prije više od dva mjeseca napustio je Fenerbahče u kojem je proveo nešto više od godinu dana. Za vrijeme boravka u Istanbulu, Mourinho je spavao u luksuznom hotelu.

Ukupno je tamo proveo 16 mjeseci i ostavio račun vrijedan 747 tisuća eura, odnosno 36 i pol milijuna turskih lira, javlja turski Yeniçag Gazetesi. Taj račun morao je podmiriti klub, a to je ništa u usporedbi s otpremninom koju je turski klub isplatio Mourinhu nakon rastanka u kolovozu.

Naime, iznos otpremnine bio je 15 milijuna eura. Mourinho je u Feneru proveo cijelu sezonu 2024./25. i početak tekuće sezone. Na klupi je proveo 62 utakmice, a pobijedio je na njih 37, remizirao na 14 i izgubio na 11. U Benficu je stigao sredinom rujna.

Do sada je lisabonski klub vodio na 12 utakmica, a pobijedio je samo šest. Njegova je ekipa na trećem mjestu nakon 11 kola portugalskog prvenstva. Porto im bježi šest bodova. Vjerujemo da u Lisabonu ipak ima stan ili kuću, a ne da nabija račun u hotelima.

