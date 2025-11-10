Piše se povijest na Svjetskom prvenstvu: Ovakav rezultat nikada nije viđen
Ono što je možda i više zapanjujuće od rezultata je statistika
Svjetsko prvenstvo U17 koje se odigrava u Kataru došlo je do pred kraj grupne faze. Hrvatska je reprezentacija izborila plasman dalje s drugog mjesta u skupini. U utorak bi trebali dobiti protivnika u šesnaestini finala, a povijest je u nedjelju ispisao Maroko.
Naime, sjevernoafrička je reprezentacija u prva dva kola izgubila od Japana i Portugala, a onda su u trećem kolu pobijedili Novu Kaledoniju 16:0. Rekordna je to pobjeda u 40-godišnjoj povijesti ovoga natjecanja. Maroko je već u 31. minuti imao dva igrača više i 3:0.
