Piše se povijest na Svjetskom prvenstvu: Ovakav rezultat nikada nije viđen

Svjetsko prvenstvo U17 koje se odigrava u Kataru došlo je do pred kraj grupne faze. Hrvatska je reprezentacija izborila plasman dalje s drugog mjesta u skupini. U utorak bi trebali dobiti protivnika u šesnaestini finala, a povijest je u nedjelju ispisao Maroko.

Naime, sjevernoafrička je reprezentacija u prva dva kola izgubila od Japana i Portugala, a onda su u trećem kolu pobijedili Novu Kaledoniju 16:0. Rekordna je to pobjeda u 40-godišnjoj povijesti ovoga natjecanja. Maroko je već u 31. minuti imao dva igrača više i 3:0.

Ono što je možda i više zapanjujuće od rezultata je statistika. Naime, Marokanci su uputili 79 (!) udaraca s rekordnim xG-om od 10. Marokanci su izgubili 2:0 odi 6:0 od, ali svejedno su završili grupnu fazu s gol-razlikom od +8 i vrlo vjerojatno će proći dalje kao jedna o 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

