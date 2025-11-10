Pogledajte s kim bi Hrvatska mogla igrati u skupini Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi

Budući da se kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi bliže kraju, počele su stizati kalkulacije o tome kakve su skupine moguće u grupnoj fazi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska nogometna reprezentacija gotovo se sigurno kvalificirala na prvenstvo te bi, ako se stanje ne promijeni, trebala biti u drugoj jakosnoj skupini. U njoj je jedino Njemačka ispred nas, dok je prva reprezentacija "iznad crte" Italija, koja još uvijek ima priliku propustiti odlazak na prvenstvo. Podsjećamo, FIFA je nedavno mijenjala pravila te sada reprezentacije koje na prvenstvo dođu preko doigravanja i dalje ostaju u jakosnoj skupini kojoj bodovno pripadaju.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Budući da se u skupini mogu naći samo dvije europske reprezentacije, dolazimo do toga da bi najteža skupina u kojoj se Hrvatska može naći izgledala ovako: Argentina, Hrvatska, Norveška i Gana. Ako bi Vatreni imali sreće, mogli bi dobiti skupinu koja nalikuje ovoj: Kanada, Hrvatska, Paragvaj i Novi Zeland.

🚨 BREAKING!



💥 We have strong indication that FIFA will CHANGE the seeding principle for teams that will qualify for WC 2026 via Play-offs!



🔙 At WC 2022 in Qatar, all PO teams were automatically placed into Pot 4, regardless of their FIFA pts.



🆕 But for WC 2026, FIFA is… pic.twitter.com/tcRsk9DOwK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 9, 2025

Dodajemo i da postoji šansa da se Italija, Nizozemska ili Belgija ne kvalificiraju, pa bi se samim time Hrvatska mogla naći u prvoj jakosnoj skupini.

Ovo Svjetsko prvenstvo trebala bi biti i posljednja šansa zlatnoj generaciji za zlato. Momčad predvođena kapetanom Lukom Modrićem ranije je osvojila svjetsko srebro 2018. i svjetsku broncu 2022. Od momčadi iz 2018. za Hrvatsku još uvijek igraju jedino Luka Modrić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Dominik Livaković i Duje Ćaleta-Car. Od te 2018. debitirali su brojni igrači, a neki, poput Joška Gvardiola, Josipa Stanišića i Ante Budimira, postali su neizostavni dio Dalićevih popisa. Velika je vjerojatnost da će se nakon prvenstva Luka Modrić i Ivan Perišić oprostiti od reprezentativnog dresa, a možda s njima i još neki igrači. Koji bi bio bolji način za odlazak nego onaj u kojem ih građani dočekaju kao svjetske prvake.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Mini vatreni prošli u nokaut fazu: 'Došli smo ovdje otići daleko, imamo što pokazati'