Zlatko Dalić potvrdio spektakl: Vatreni na testu protiv svjetskih velesila u Americi

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

"Vatreni" su praktički već osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu treba im minimalno bod iz posljednje dvije utakmice. Prvu priliku imat će u petak, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih Otoka, a drugu tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri boda manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Novinare je zanimalo i gdje će i s kim Vatreni igrati prijateljske utakmice. Dalić je potvrdio da bi "Vatreni" u ožujku u SAD trebali igrati dvije pripremne utakmice protiv Brazila i Kolumbije.

"Trebali bi igrati protiv Brazila i Kolumbije, mjesta su Orlando i New York, to su jaki suparnici. Ja uvijek tražim najjače suparnike. Nama u ožujku utakmica protiv slabog suparnika ništa ne donosi. Želio bi igrati dvije jake utakmice. Bit će to dvije odlične probe i test za SP," otkrio je Dalić.

